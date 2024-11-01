Эксперты рассказали, заболевания какого органа чаще всего приводят к раку

The Daily Mirror: рак печени ежегодно диагностируется у 6200 жителей Британии

01 ноября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Рак печени — наиболее распространенный случай онкологии, выявляемый специалистами в Великобритании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), рак печени является одним из серьезных заболеваний, ежегодно диагностируемых у 6200 человек в стране. Эксперты подчеркивают, что заболевания печени часто протекают бессимптомно. «Мы наблюдаем увеличение числа случаев рака печени из года в год, но раннее выявление дает наилучшие шансы на успешное лечение», — отметил клинический директор по онкологии NHS, профессор Питер Джонсон. Его слова передает The Daily Mirror. Специалист также сообщил о запуске масштабной инициативы по сканированию печени, которая уже показала значительные успехи в раннем выявлении заболеваний. В рамках борьбы с раком печени NHS внедрила передвижные диагностические центры, которые провели более 26 500 высокотехнологичных фибросканов с июня 2022 по сентябрь 2023 года. Эти меры уже позволили выявить более 2200 человек с серьезными стадиями заболевания печени, требующими дальнейшего наблюдения и лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), рак печени является одним из серьезных заболеваний, ежегодно диагностируемых у 6200 человек в стране. Эксперты подчеркивают, что заболевания печени часто протекают бессимптомно. «Мы наблюдаем увеличение числа случаев рака печени из года в год, но раннее выявление дает наилучшие шансы на успешное лечение», — отметил клинический директор по онкологии NHS, профессор Питер Джонсон. Его слова передает The Daily Mirror. Специалист также сообщил о запуске масштабной инициативы по сканированию печени, которая уже показала значительные успехи в раннем выявлении заболеваний. В рамках борьбы с раком печени NHS внедрила передвижные диагностические центры, которые провели более 26 500 высокотехнологичных фибросканов с июня 2022 по сентябрь 2023 года. Эти меры уже позволили выявить более 2200 человек с серьезными стадиями заболевания печени, требующими дальнейшего наблюдения и лечения.