NYT: Зеленский пытался упросить Маска помочь в переговорах с Москвой

09 ноября 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Зеленский дважды созванивался с Маском в начале СВО, пишет NYT Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский дважды разговаривал с американским предпринимателем Илоном Маском с начала СВО, не включая последний телефонный звонок 8 ноября. Во время одной бесед в марте 2022 года президент Украины просил миллиардера о содействии в начале переговоров с Кремлем. Об этом написала The New York Times. «Украинский лидер был заинтересован в помощи Маска в начале переговоров с Кремлем. Зеленский во время одного из звонков просил его помочь в достижении соглашения с Москвой об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в Мариуполе», — приводит газета слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Ранее стало известно о телефонном разговоре Илона Маска с Зеленским, произошедшем когда украинский лидер позвонил с поздравлениями победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Мировые СМИ отреагировали на новость и указали на то, что американский миллиардер может занять важный пост в будущей администрации новоизбранного главы Штатов. Американское издание The New Republic назвал прошедший разговор тревожным знаком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский дважды разговаривал с американским предпринимателем Илоном Маском с начала СВО, не включая последний телефонный звонок 8 ноября. Во время одной бесед в марте 2022 года президент Украины просил миллиардера о содействии в начале переговоров с Кремлем. Об этом написала The New York Times. «Украинский лидер был заинтересован в помощи Маска в начале переговоров с Кремлем. Зеленский во время одного из звонков просил его помочь в достижении соглашения с Москвой об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в Мариуполе», — приводит газета слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Ранее стало известно о телефонном разговоре Илона Маска с Зеленским, произошедшем когда украинский лидер позвонил с поздравлениями победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Мировые СМИ отреагировали на новость и указали на то, что американский миллиардер может занять важный пост в будущей администрации новоизбранного главы Штатов. Американское издание The New Republic назвал прошедший разговор тревожным знаком.