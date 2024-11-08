08 ноября 2024

NYT: Зеленский пытался упросить Маска помочь в переговорах с Москвой

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Зеленский дважды созванивался с Маском в начале СВО, пишет NYT
Зеленский дважды созванивался с Маском в начале СВО, пишет NYT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский дважды разговаривал с американским предпринимателем Илоном Маском с начала СВО, не включая последний телефонный звонок 8 ноября. Во время одной бесед в марте 2022 года президент Украины просил миллиардера о содействии в начале переговоров с Кремлем. Об этом написала The New York Times.

«Украинский лидер был заинтересован в помощи Маска в начале переговоров с Кремлем. Зеленский во время одного из звонков просил его помочь в достижении соглашения с Москвой об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в Мариуполе», — приводит газета слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Илона Маска с Зеленским, произошедшем когда украинский лидер позвонил с поздравлениями победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Мировые СМИ отреагировали на новость и указали на то, что американский миллиардер может занять важный пост в будущей администрации новоизбранного главы Штатов. Американское издание The New Republic назвал прошедший разговор тревожным знаком.

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Украинский лидер Владимир Зеленский дважды разговаривал с американским предпринимателем Илоном Маском с начала СВО, не включая последний телефонный звонок 8 ноября. Во время одной бесед в марте 2022 года президент Украины просил миллиардера о содействии в начале переговоров с Кремлем. Об этом написала The New York Times. «Украинский лидер был заинтересован в помощи Маска в начале переговоров с Кремлем. Зеленский во время одного из звонков просил его помочь в достижении соглашения с Москвой об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей в Мариуполе», — приводит газета слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель. Ранее стало известно о телефонном разговоре Илона Маска с Зеленским, произошедшем когда украинский лидер позвонил с поздравлениями победившему на выборах президента США Дональду Трампу. Мировые СМИ отреагировали на новость и указали на то, что американский миллиардер может занять важный пост в будущей администрации новоизбранного главы Штатов. Американское издание The New Republic назвал прошедший разговор тревожным знаком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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