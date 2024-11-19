В ООН сделали заявление после после удара американскими ракетами по России

ООН обеспокоена возможной эскалацией украинского конфликта после удара по России

19 ноября 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

В ООН призвали стороны конфликта к сдержанности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН выразила обеспокоенность в связи с эскалацией украинского конфликта после ракетного удара ВСУ по Брянской области РФ. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы журналистов. Новость по теме Первое официальное заявление о готовности ВСУ бомбить Курскую область: ООН призвала защитить граждан «ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — сказал Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать недавний ракетный удар ВСУ по территории России, передает ТАСС. В дополнение к своему выступлению Дюжаррик подчеркнул важность поиска мирных путей разрешения конфликта и призвал все стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего нарастания напряженности в регионе. Ранее в Минобороны сообщили об атаке ВСУ американскими ATACMS по Брянской области. ВСУ выпустили шесть ракет ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять из них. Еще одну удалось повредить, передает RT. По данным ведомства, обломки ракеты упали на землю, в результате начался пожар, который оперативно потушили. В МИД РФ выразили уверенность, что Киев своими действиями доказал, что хочет эскалации, сообщает MK.RU. Россия держит под контролем ситуацию с дальнобойным оружием, заявили в Кремле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООН выразила обеспокоенность в связи с эскалацией украинского конфликта после ракетного удара ВСУ по Брянской области РФ. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы журналистов. «ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — сказал Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать недавний ракетный удар ВСУ по территории России, передает ТАСС. В дополнение к своему выступлению Дюжаррик подчеркнул важность поиска мирных путей разрешения конфликта и призвал все стороны к сдержанности, чтобы избежать дальнейшего нарастания напряженности в регионе. Ранее в Минобороны сообщили об атаке ВСУ американскими ATACMS по Брянской области. ВСУ выпустили шесть ракет ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять из них. Еще одну удалось повредить, передает RT. По данным ведомства, обломки ракеты упали на землю, в результате начался пожар, который оперативно потушили. В МИД РФ выразили уверенность, что Киев своими действиями доказал, что хочет эскалации, сообщает MK.RU. Россия держит под контролем ситуацию с дальнобойным оружием, заявили в Кремле.