Прогноз для метеозависимых: будет ли магнитная буря 30 ноября

Ноябрь 2024 года был не богат на магнитные бури. О том, ждать ли повышенной геомагнитной активности в последний день месяца, 30 ноября, рассказали астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.
Геомагнитная активность в ноябре 2024 года
По информации ученых, магнитные бури на Земле фиксировали только в два дня последнего осеннего месяца — 9 и 10 ноября. Вероятность бурь как повышенную оценивали также 28 и 29 ноября, но пока геомагнитная активность остается в норме.
Будет ли магнитная буря 30 ноября
По прогнозу астрофизиков РАН, вероятность магнитной бури в субботу, 30 ноября, составляет 15%, а сильного магнитного шторма — 5%. Вероятно, в течение суток магнитосфера будет спокойной.
Значение Kp-индекса, при помощи которого оценивается степень возмущенности магнитного поля Земли, по мнению ученых, будет держаться в пределах от 1 до 4 баллов. Этого недостаточно даже для слабой магнитной бури — о ней говорят только, если значение индекса достигает пяти единиц.
Откуда берутся магнитные бури
Магнитные бури — это следствие повышения солнечной активности. Когда на Солнце происходят вспышки, сила солнечного ветра усиливается, и он вызывает возмущения в магнитосфере Земли.
Чтобы узнать, когда ожидать следующей магнитной бури, ученые ведут наблюдения за солнцем и оценивают параметры солнечного ветра. Эти методы помогают им составить прогноз состояния магнитосферы.
Последствия магнитных бурь
Мощные магнитные бури могут негативно сказываться на работе техники. Так, в 1859 году из-за интенсивного повышения геомагнитной активности возникли сбои в радиосвязи, в Европе наблюдались сложности с работой телеграфа. Буря, которая вызвала такая, признана самой сильной за всю историю наблюдений.
Сказываются магнитные бури и на здоровье людей. В такие дни метеозависимые могут испытывать недомогание, слабость, жаловаться на головную боль. Также периоды магнитных бурь часто становятся испытанием для пациентов с болезнями суставов — больные места начинают ныть и доставлять беспокойство.
Как облегчить состояние в период магнитных бурь
Врачи говорят, что в период магнитных бурь метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию. В эти дни нужно проявить заботу о себе, отказаться от переработок, выделить время для отдыха и расслабления. Полезно для здоровья будет прогуляться, сделать легкую разминку.
Эти советы актуальны для людей, которые испытывают небольшое недомогание. Если симптомы выраженные, стоит проконсультироваться с врачом.
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