Обслуживавшая Кремль компания Пригожина перешла в руки к новому владельцу

Mash: новым владельцем компании Пригожина «Конкорд-М» стал Роман Козлов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пригожин создал «Конкорд-М» в 2007 году, пишет Mash
Пригожин создал «Конкорд-М» в 2007 году, пишет Mash Фото:

Компания погибшего бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд-М» сменила владельца. Новым собственником стал Роман Козлов.

«Главная компания Евгения Пригожина „Конкорд-М“, готовившая обеды для чиновников, перешла в руки нового собственника. Владельцем стал — некий Роман Козлов, информации о нем нет в открытых источниках», — пишет telegram-канал Mash. 

Там добавили, что после смерти Пригожина его семья не претендовала на активы фирмы. «Конкорд-М» была основана в 2007 году и получила около 900 миллионов рублей по тендерам, обслуживая Госдуму и правительства регионов. Последний контракт был заключен в 2019 году, а в прошлом году компания понесла убытки в размере 54 миллионов рублей, передали в telegram-канале.

Ранее компания «Конкорд М» занималась обслуживанием новогодних приемов в Кремле с 2012 года, получив статус единственного поставщика для Управления делами президента (УДП). С этого времени УДП многократно выбирало «Конкорд М» для организации питания на различных торжественных мероприятиях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания погибшего бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд-М» сменила владельца. Новым собственником стал Роман Козлов. «Главная компания Евгения Пригожина „Конкорд-М“, готовившая обеды для чиновников, перешла в руки нового собственника. Владельцем стал — некий Роман Козлов, информации о нем нет в открытых источниках», — пишет telegram-канал Mash.  Там добавили, что после смерти Пригожина его семья не претендовала на активы фирмы. «Конкорд-М» была основана в 2007 году и получила около 900 миллионов рублей по тендерам, обслуживая Госдуму и правительства регионов. Последний контракт был заключен в 2019 году, а в прошлом году компания понесла убытки в размере 54 миллионов рублей, передали в telegram-канале. Ранее компания «Конкорд М» занималась обслуживанием новогодних приемов в Кремле с 2012 года, получив статус единственного поставщика для Управления делами президента (УДП). С этого времени УДП многократно выбирало «Конкорд М» для организации питания на различных торжественных мероприятиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...