Обслуживавшая Кремль компания Пригожина перешла в руки к новому владельцу

Компания погибшего бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд-М» сменила владельца. Новым собственником стал Роман Козлов.
«Главная компания Евгения Пригожина „Конкорд-М“, готовившая обеды для чиновников, перешла в руки нового собственника. Владельцем стал — некий Роман Козлов, информации о нем нет в открытых источниках», — пишет telegram-канал Mash.
Там добавили, что после смерти Пригожина его семья не претендовала на активы фирмы. «Конкорд-М» была основана в 2007 году и получила около 900 миллионов рублей по тендерам, обслуживая Госдуму и правительства регионов. Последний контракт был заключен в 2019 году, а в прошлом году компания понесла убытки в размере 54 миллионов рублей, передали в telegram-канале.
Ранее компания «Конкорд М» занималась обслуживанием новогодних приемов в Кремле с 2012 года, получив статус единственного поставщика для Управления делами президента (УДП). С этого времени УДП многократно выбирало «Конкорд М» для организации питания на различных торжественных мероприятиях.
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