Бастрыкин озвучил ущерб по делу о злоупотреблениях замначальника Шереметьевской таможни

Казна недополучила таможенных платежей в размере 1,5 миллиарда рублей из-за злоупотребления должностными полномочиями, в которых обвиняется бывшая исполняющая обязанности замначальника Шереметьевской таможни Федеральной таможенной службы РФ Юлия Башкатова. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По данным следствия, Башкатова, действуя в интересах ООО «Авиаброкер», дала такие указания подчиненным сотрудникам Шереметьевской таможни, по которым декларируемые самолеты незаконно попали под льготную категорию. «Это повлекло неправомерное освобождение общества от уплаты таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей», — заявил Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.
Следствие по уголовному делу в отношении Башкатовой завершено, она и ее защитник знакомятся с делом, подчеркнул председатель СК РФ. По его словам, в доход государства было взыскано более 1,9 миллиарда рублей пошлины и пени за просрочку ее оплаты.
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