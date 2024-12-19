Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие свободы слова

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы мировой прессы, включая журналистов из США и Великобритании, в то время как российские журналисты в этих странах сталкиваются с ограничениями. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
«Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. <...> Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — отметил Боуз в соцсети X.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг. На пресс-конференции присутствовали международные журналисты, включая Киру Симмонса из NBC, который задал вопрос о предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Путин в своем ответе заявил, что Россия стала сильнее как в экономическом, так и в оборонном плане.
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