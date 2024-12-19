19 декабря 2024

Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие свободы слова

Журналист Боуз: Путин открыто отвечал на вопросы медиа со всего мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин общался с журналистами со всего мира в ходе прямой линии
Путин общался с журналистами со всего мира в ходе прямой линии Фото:

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы мировой прессы, включая журналистов из США и Великобритании, в то время как российские журналисты в этих странах сталкиваются с ограничениями. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

«Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. <...> Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — отметил Боуз в соцсети X.

Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг. На пресс-конференции присутствовали международные журналисты, включая Киру Симмонса из NBC, который задал вопрос о предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Путин в своем ответе заявил, что Россия стала сильнее как в экономическом, так и в оборонном плане.

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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы мировой прессы, включая журналистов из США и Великобритании, в то время как российские журналисты в этих странах сталкиваются с ограничениями. На это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз. «Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. <...> Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — отметил Боуз в соцсети X. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг. На пресс-конференции присутствовали международные журналисты, включая Киру Симмонса из NBC, который задал вопрос о предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Путин в своем ответе заявил, что Россия стала сильнее как в экономическом, так и в оборонном плане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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