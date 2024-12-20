Shot: отвечавшему за оборону Курской области Лукину грозит 10 лет колонии

Генеральному директору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, который нес ответственность за оборону региона, может грозить тюремный срок до десяти лет. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
«Десять лет колонии грозит гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину», — пишет telegram-канал Shot. Лукину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Лукин был задержан накануне у себя дома, и скоро будет решаться вопрос о мере пресечения.
Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, что привело к нецелевому расходованию более 173 млн рублей бюджетных средств. Лукина задержали до избрания меры пресечения, сотрудники МВД планируют ходатайствовать о его аресте.
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