Shot: отвечавшему за оборону Курской области Лукину грозит 10 лет колонии

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Лукина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Shot
Лукина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Shot Фото:

Генеральному директору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, который нес ответственность за оборону региона, может грозить тюремный срок до десяти лет. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Десять лет колонии грозит гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину», — пишет telegram-канал Shot. Лукину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Лукин был задержан накануне у себя дома, и скоро будет решаться вопрос о мере пресечения.

Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, что привело к нецелевому расходованию более 173 млн рублей бюджетных средств. Лукина задержали до избрания меры пресечения, сотрудники МВД планируют ходатайствовать о его аресте.

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Генеральному директору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, который нес ответственность за оборону региона, может грозить тюремный срок до десяти лет. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. «Десять лет колонии грозит гендиректору Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину», — пишет telegram-канал Shot. Лукину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Лукин был задержан накануне у себя дома, и скоро будет решаться вопрос о мере пресечения. Лукин был задержан в Курске 20 декабря. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, что привело к нецелевому расходованию более 173 млн рублей бюджетных средств. Лукина задержали до избрания меры пресечения, сотрудники МВД планируют ходатайствовать о его аресте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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