Shot: скончался один из самых популярных рестораторов Москвы Гусев

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Причиной смерти Гусева стала остановка сердца
Причиной смерти Гусева стала остановка сердца Фото:

Скончался известный московский ресторатор Кирилл Гусев, причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев. Ему было 53 года», — передает telegram-канал. Ресторатор скончался из-за остановки сердца.

Среди ресторанов, открытых Гусевым, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», а также Fish, Nabi, Bistrot, Osteria и BeefBar. В 2012 году он удостоился награды журнала GQ «Человек года» в категории «Ресторатор года». Гусев активно поддерживал связи с российскими звездами, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову, Инну Маликову, которые были посетителями его заведений. Информация о деталях похорон и дате прощания будет объявлена позднее.

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Скончался известный московский ресторатор Кирилл Гусев, причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев. Ему было 53 года», — передает telegram-канал. Ресторатор скончался из-за остановки сердца. Среди ресторанов, открытых Гусевым, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», а также Fish, Nabi, Bistrot, Osteria и BeefBar. В 2012 году он удостоился награды журнала GQ «Человек года» в категории «Ресторатор года». Гусев активно поддерживал связи с российскими звездами, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову, Инну Маликову, которые были посетителями его заведений. Информация о деталях похорон и дате прощания будет объявлена позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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