Shot: скончался один из самых популярных рестораторов Москвы Гусев

Скончался известный московский ресторатор Кирилл Гусев, причиной смерти стала остановка сердца. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Умер один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев. Ему было 53 года», — передает telegram-канал. Ресторатор скончался из-за остановки сердца.
Среди ресторанов, открытых Гусевым, — «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале», «Гастроном», «Zолотой», а также Fish, Nabi, Bistrot, Osteria и BeefBar. В 2012 году он удостоился награды журнала GQ «Человек года» в категории «Ресторатор года». Гусев активно поддерживал связи с российскими звездами, включая Филиппа Киркорова, Ольгу Орлову, Инну Маликову, которые были посетителями его заведений. Информация о деталях похорон и дате прощания будет объявлена позднее.
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