WP: сделка Трампа по Киеву подорвет авторитет США и расчленит Украину

Заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом, к которому стремится избранный президент США Дональд Трамп, может подорвать авторитет американской стороны и расчленить Украину на части. Соответствующие прогнозы опубликовало издание The Washington Post.
«Украина стремительно теряет территорию и войска, однако спешка с переговорами может навредить авторитету США», — говорится в публикации. Отмечается, что риск проигрыша Киева в конфликте достаточно велик, ВСУ не смогут продержаться на фронте дольше года.
Ранее республиканец предложил отсрочить на 20 лет вступление Украины в НАТО, как один из пунктов страны к заключению мира. Однако, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не согласна с такой позицией.
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