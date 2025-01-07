WP: сделка Трампа по Киеву подорвет авторитет США и расчленит Украину

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Спешка Трампа с заключением мирного договора между РФ и Украиной может привести к негативным последствиям
Спешка Трампа с заключением мирного договора между РФ и Украиной может привести к негативным последствиям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом, к которому стремится избранный президент США Дональд Трамп, может подорвать авторитет американской стороны и расчленить Украину на части. Соответствующие прогнозы опубликовало издание The Washington Post.

«Украина стремительно теряет территорию и войска, однако спешка с переговорами может навредить авторитету США», — говорится в публикации. Отмечается, что риск проигрыша Киева в конфликте достаточно велик, ВСУ не смогут продержаться на фронте дольше года. 

Ранее республиканец предложил отсрочить на 20 лет вступление Украины в НАТО, как один из пунктов страны к заключению мира. Однако, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не согласна с такой позицией. 

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Заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом, к которому стремится избранный президент США Дональд Трамп, может подорвать авторитет американской стороны и расчленить Украину на части. Соответствующие прогнозы опубликовало издание The Washington Post. «Украина стремительно теряет территорию и войска, однако спешка с переговорами может навредить авторитету США», — говорится в публикации. Отмечается, что риск проигрыша Киева в конфликте достаточно велик, ВСУ не смогут продержаться на фронте дольше года.  Ранее республиканец предложил отсрочить на 20 лет вступление Украины в НАТО, как один из пунктов страны к заключению мира. Однако, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не согласна с такой позицией. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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