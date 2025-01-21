В Турции погибли 10 человек из-за пожара на горнолыжном курорте

В Турции на горнолыжном курорте в Болу в результате пожара погибли десять человек. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Али Ерликая.
«Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу возросло до десяти», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X. Он добавил, что также пострадали 32 человека.
По информации Ерликая, пожар произошел в одном из отелей курорта. Для ликвидации последствий были задействованы 267 сотрудников различных служб. В МВД также отметили, что все погибшие являются гражданами Турции.
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