В Турции погибли 10 человек из-за пожара на горнолыжном курорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все погибшие в пожаре на горнолыжном курорте — граждане Турции
Все погибшие в пожаре на горнолыжном курорте — граждане Турции Фото:

В Турции на горнолыжном курорте в Болу в результате пожара погибли десять человек. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Али Ерликая.

«Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу возросло до десяти», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X. Он добавил, что также пострадали 32 человека.

По информации Ерликая, пожар произошел в одном из отелей курорта. Для ликвидации последствий были задействованы 267 сотрудников различных служб. В МВД также отметили, что все погибшие являются гражданами Турции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Турции на горнолыжном курорте в Болу в результате пожара погибли десять человек. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Али Ерликая. «Число жертв пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу возросло до десяти», — написал Ерликая на своей странице в соцсети X. Он добавил, что также пострадали 32 человека. По информации Ерликая, пожар произошел в одном из отелей курорта. Для ликвидации последствий были задействованы 267 сотрудников различных служб. В МВД также отметили, что все погибшие являются гражданами Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...