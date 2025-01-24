Шойгу заявил об угрозе НАТО рядом с Россией

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В НАТО начали наращивать активность вблизи российских границ, заявил Сергей Шойгу
В НАТО начали наращивать активность вблизи российских границ, заявил Сергей Шойгу Фото:

Североатлантический альянс начал наращивать военное присутствие на востоке, вблизи границ Союзного государства. Об этом заявил секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«НАТО активно наращивает военный потенциал на восточных флангах вблизи границ Союзного государства», — подчеркнул Шойгу в интервью ТАСС. Недавно в украинском МИД также заявляли, что задумываются над тем, чтобы направить так называемых миротворцев из числа западного военного блока на Украину.

В Госдуме в ответ на подобные действия со стороны Украины и Запада отмечали, что в любом случае миротворцев направлять не будут до тех пор, пока активный конфликт между Киевом и Москвой не завершится. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно призывал отправить войска в свою страну, передает «Национальная служба новостей». Еще в декабре зарубежные журналисты, ссылаясь на источники из альянса, писали о желании НАТО создать на Украине особую демилитаризованную зону.

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Североатлантический альянс начал наращивать военное присутствие на востоке, вблизи границ Союзного государства. Об этом заявил секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «НАТО активно наращивает военный потенциал на восточных флангах вблизи границ Союзного государства», — подчеркнул Шойгу в интервью ТАСС. Недавно в украинском МИД также заявляли, что задумываются над тем, чтобы направить так называемых миротворцев из числа западного военного блока на Украину. В Госдуме в ответ на подобные действия со стороны Украины и Запада отмечали, что в любом случае миротворцев направлять не будут до тех пор, пока активный конфликт между Киевом и Москвой не завершится. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно призывал отправить войска в свою страну, передает «Национальная служба новостей». Еще в декабре зарубежные журналисты, ссылаясь на источники из альянса, писали о желании НАТО создать на Украине особую демилитаризованную зону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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