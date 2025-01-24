Североатлантический альянс начал наращивать военное присутствие на востоке, вблизи границ Союзного государства. Об этом заявил секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«НАТО активно наращивает военный потенциал на восточных флангах вблизи границ Союзного государства», — подчеркнул Шойгу в интервью ТАСС. Недавно в украинском МИД также заявляли, что задумываются над тем, чтобы направить так называемых миротворцев из числа западного военного блока на Украину.
В Госдуме в ответ на подобные действия со стороны Украины и Запада отмечали, что в любом случае миротворцев направлять не будут до тех пор, пока активный конфликт между Киевом и Москвой не завершится. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно призывал отправить войска в свою страну, передает «Национальная служба новостей». Еще в декабре зарубежные журналисты, ссылаясь на источники из альянса, писали о желании НАТО создать на Украине особую демилитаризованную зону.
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