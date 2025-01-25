Полуголый мужчина попытался сорвать концерт рэпера Хаски в Петербурге

На концерте рэпера Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом Хаски, обнаженный мужчина попытался забраться на сцену в полуголом виде. Об этом сообщают местные СМИ.
«На концерте Хаски в Петербурге на сцену выбежал полуголый мужчина. Концерт репера в петербургском клубе „Космонавт“ обернулся неожиданным поворотом: в разгар выступления на сцену выбежал полуголый мужчина», — рассказал местный канал «78.ru».
Отмечается, что концерт не был прерван, несмотря на инцидент. Пытавшийся вырваться на сцену был выдворен из зала.
Ранее Хаски был арестован на 12 суток по статье о мелком хулиганстве за то, что после срыва концерта в Краснодаре залез на чужую машину и стал читать рэп. Выступления рэпера требовал запретить депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, артист негативно влиял на подрастающее поколение. После начала СВО Хаски не раз ездил с концертами к бойцам на передовую.
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