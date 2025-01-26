Лукашенко посоветовал Польше обменять танки на трактора

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена вступать в конфликт с Польшей. Он призвал покупать тракторы, а не танки. Свою позицию глава республики обозначил на пресс-конференции.
«Зачем вы нам или России, зачем? Нам своей земли хватает <...> У нас нет никакой необходимости на вас нападать ли против вас вести войну. Выкиньте вы с головы это. Прекратите закупать танки, трактора покупайте», — заявил Лукашенко. Он сделал акцент на том, что польские фермеры остаются без работы, поскольку им не чем пахать и обрабатывать землю.
Кроме того, президент Беларуси предложил Польше начать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и торговли. «Давайте сотрудничать вместе, давайте землю пахать, давайте торговать. Ну как вы будете сами сотрудничать, если уже душить Украину начали?» — заявил Лукашенко.
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