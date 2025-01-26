Лукашенко посоветовал Польше обменять танки на трактора

Лукашенко: у Беларуси нет необходимости нападать на Польшу
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Лукашенко посоветовал властям Польши закупать трактора вместо танков
Лукашенко посоветовал властям Польши закупать трактора вместо танков Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена вступать в конфликт с Польшей.  Он призвал покупать тракторы, а не танки. Свою позицию глава республики обозначил на пресс-конференции.

«Зачем вы нам или России, зачем? Нам своей земли хватает <...> У нас нет никакой необходимости на вас нападать ли против вас вести войну. Выкиньте вы с головы это. Прекратите закупать танки, трактора покупайте», — заявил Лукашенко. Он сделал акцент на том, что польские фермеры остаются без работы, поскольку им не чем пахать и обрабатывать землю.

Кроме того, президент Беларуси предложил Польше начать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и торговли. «Давайте сотрудничать вместе, давайте землю пахать, давайте торговать. Ну как вы будете сами сотрудничать, если уже душить Украину начали?» — заявил Лукашенко. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не намерена вступать в конфликт с Польшей.  Он призвал покупать тракторы, а не танки. Свою позицию глава республики обозначил на пресс-конференции. «Зачем вы нам или России, зачем? Нам своей земли хватает <...> У нас нет никакой необходимости на вас нападать ли против вас вести войну. Выкиньте вы с головы это. Прекратите закупать танки, трактора покупайте», — заявил Лукашенко. Он сделал акцент на том, что польские фермеры остаются без работы, поскольку им не чем пахать и обрабатывать землю. Кроме того, президент Беларуси предложил Польше начать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и торговли. «Давайте сотрудничать вместе, давайте землю пахать, давайте торговать. Ну как вы будете сами сотрудничать, если уже душить Украину начали?» — заявил Лукашенко. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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