Трамп рассказал, что его может огорчить на встрече с Путиным

Трамп: меня огорчит, если Путин не согласится на прекращение огня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп признался, что огорчится, если Россия нее согласится на прекращение огня на Украине
Дональд Трамп признался, что огорчится, если Россия нее согласится на прекращение огня на Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня на Украине в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Он добавил, что если этого не произойдет, он очень огорчится. Об этом американский глава заявил журналистам пресс-пула Белого дома.

«Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [произойдет] не сегодня», — заявил Трамп, отвечая на вопрос американских журналистов во время полета на переговоры с Путиным. Его слова передает ТАСС. 

В ходе общения с прессой Трамп уточнил, что не готов заранее оценивать успех саммита. По его словам, итоговые решения будут зависеть от хода переговоров. Американский лидер заявил о намерении добиваться конкретных результатов, но подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей не существует.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу на переговорах по Украине, чтобы добиться выгодных для Москвы условий. В случае затягивания процесса, по мнению экспертов, Трамп способен заявить о безрезультатности усилий и выйти из переговоров, что может усилить позиции России.

Российская сторона неоднократно отмечала, что хочет решить первопричины украинского конфликта, чтобы он никогда не повторился. И временное прекращение огня на Украине, к которому неоднократно подталкивали Россию, этому не поспособствует.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня на Украине в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Он добавил, что если этого не произойдет, он очень огорчится. Об этом американский глава заявил журналистам пресс-пула Белого дома. «Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [произойдет] не сегодня», — заявил Трамп, отвечая на вопрос американских журналистов во время полета на переговоры с Путиным. Его слова передает ТАСС.  В ходе общения с прессой Трамп уточнил, что не готов заранее оценивать успех саммита. По его словам, итоговые решения будут зависеть от хода переговоров. Американский лидер заявил о намерении добиваться конкретных результатов, но подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей не существует. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу на переговорах по Украине, чтобы добиться выгодных для Москвы условий. В случае затягивания процесса, по мнению экспертов, Трамп способен заявить о безрезультатности усилий и выйти из переговоров, что может усилить позиции России. Российская сторона неоднократно отмечала, что хочет решить первопричины украинского конфликта, чтобы он никогда не повторился. И временное прекращение огня на Украине, к которому неоднократно подталкивали Россию, этому не поспособствует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...