Трамп рассказал, что его может огорчить на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на достижение договоренности о прекращении огня на Украине в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже. Он добавил, что если этого не произойдет, он очень огорчится. Об этом американский глава заявил журналистам пресс-пула Белого дома.
«Я хочу быстрого прекращения огня. Я не знаю, случится ли это сегодня, но буду огорчен, если это [произойдет] не сегодня», — заявил Трамп, отвечая на вопрос американских журналистов во время полета на переговоры с Путиным. Его слова передает ТАСС.
В ходе общения с прессой Трамп уточнил, что не готов заранее оценивать успех саммита. По его словам, итоговые решения будут зависеть от хода переговоров. Американский лидер заявил о намерении добиваться конкретных результатов, но подчеркнул, что пока никаких окончательных договоренностей не существует.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин может воспользоваться стремлением Дональда Трампа к скорейшему прогрессу на переговорах по Украине, чтобы добиться выгодных для Москвы условий. В случае затягивания процесса, по мнению экспертов, Трамп способен заявить о безрезультатности усилий и выйти из переговоров, что может усилить позиции России.
Российская сторона неоднократно отмечала, что хочет решить первопричины украинского конфликта, чтобы он никогда не повторился. И временное прекращение огня на Украине, к которому неоднократно подталкивали Россию, этому не поспособствует.
