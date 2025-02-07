РКН заявил о сбоях в работе МТС

О сбоях в МТС сообщили в РКН
У мобильного оператора МТС 7 февраля наблюдаются сбои. Информацию подтвердили в Роскомнадзоре.
«Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб на работу МТС. Специалисты оператора уже устраняют проблему», — приводит ТАСС информацию РНК. Причины сбоев не сообщаются.
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