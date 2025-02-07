РКН заявил о сбоях в работе МТС

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О сбоях в МТС сообщили в РКН
О сбоях в МТС сообщили в РКН Фото:

У мобильного оператора МТС 7 февраля наблюдаются сбои. Информацию подтвердили в Роскомнадзоре.  

«Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб на работу МТС. Специалисты оператора уже устраняют проблему», — приводит ТАСС информацию РНК. Причины сбоев не сообщаются.

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У мобильного оператора МТС 7 февраля наблюдаются сбои. Информацию подтвердили в Роскомнадзоре.   «Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб на работу МТС. Специалисты оператора уже устраняют проблему», — приводит ТАСС информацию РНК. Причины сбоев не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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