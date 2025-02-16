Шольц: соглашений по Украине без участия Европы не будет

Европа должна участвовать в переговорах по украинскому конфликту и она не допустит соглашений о демилитаризации Украины без своего участия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать», — приводит Welt слова Шольца. Канцлер высказался после заявления США, которые считают, что во время решения украинского вопроса Европа не будет находиться за столом переговоров. Немецкий лидер заявил, что у европейцев есть право голоса, и достичь гарантий по безопасности без их участия нельзя.
Ранее Шольц призывал вести диалог с Россией напрямую. Но это, по его мнению, должно происходить при участии Украины, пишет RT.
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