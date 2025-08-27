Суд арестовал гендиректора застройщика по делу о «зубах дракона»

Главу «Евростроя» арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Херимяна приговорили на срок 1 месяц и 27 суток
Херимяна приговорили на срок 1 месяц и 27 суток Фото:

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора застройщика «Еврострой» Эдгарда Херимяна по делу о хищениях оборонительных сооружений («зубы дракона»)в Белгородской области. Информацию сообщили Суды общей юрисдикции города Москва.

«Суд в столице отправил в столичный СИЗО еще одного фигуранта — генерального директора „Еврострой“, по делу о даче взятки в особо крупном размере», — указано в telegram-канале судов. Он заключен под стражу на срок 1 месяц 27 суток.

Это уже не первый случай, когда застройщика отправляют в колонию за взятку. Ранее предпринимателя Саррафа Мамедова, учредителя строительной компании «Жилые кварталы» арестовали по делу о даче взятки мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Сообщается, что ее сумма составила 6,3 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора застройщика «Еврострой» Эдгарда Херимяна по делу о хищениях оборонительных сооружений («зубы дракона»)в Белгородской области. Информацию сообщили Суды общей юрисдикции города Москва. «Суд в столице отправил в столичный СИЗО еще одного фигуранта — генерального директора „Еврострой“, по делу о даче взятки в особо крупном размере», — указано в telegram-канале судов. Он заключен под стражу на срок 1 месяц 27 суток. Это уже не первый случай, когда застройщика отправляют в колонию за взятку. Ранее предпринимателя Саррафа Мамедова, учредителя строительной компании «Жилые кварталы» арестовали по делу о даче взятки мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Сообщается, что ее сумма составила 6,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...