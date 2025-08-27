Суд арестовал гендиректора застройщика по делу о «зубах дракона»

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора застройщика «Еврострой» Эдгарда Херимяна по делу о хищениях оборонительных сооружений («зубы дракона»)в Белгородской области. Информацию сообщили Суды общей юрисдикции города Москва.
«Суд в столице отправил в столичный СИЗО еще одного фигуранта — генерального директора „Еврострой“, по делу о даче взятки в особо крупном размере», — указано в telegram-канале судов. Он заключен под стражу на срок 1 месяц 27 суток.
Это уже не первый случай, когда застройщика отправляют в колонию за взятку. Ранее предпринимателя Саррафа Мамедова, учредителя строительной компании «Жилые кварталы» арестовали по делу о даче взятки мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Сообщается, что ее сумма составила 6,3 млн рублей.
