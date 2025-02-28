Банк России оставил доступные лимиты по потребительским кредитам

Банк России решил не менять лимиты на потребительские кредиты без залога на второй квартал 2025 года — они останутся такими же, как в первом квартале. Это связано с тем, что банки стали выдавать меньше рискованных кредитов, а у них уже есть запас денег на случай проблем, говорится в сообщении ЦБ.
«Банк России сохранил на II квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным1 потребительским кредитам и займам, установленные для I квартала 2025 года», — говорится в пресс-релизе регулятора. Уточняется, что в 2024 году банки слишком активно выдавали рискованные кредиты, и ЦБ начал их ограничивать. Летом и осенью прошлого года ввели новые правила, чтобы меньше кредитов давали людям с большими долгами. В итоге доля таких кредитов упала с 60% в 2023 году до 26% в конце года.
В связи с принятыми мерами и ухудшением ситуации с возвратом ранее выданных кредитов, банки ужесточили критерии выдачи новых займов. Это привело к существенному снижению уровня одобрения заявок на получение кредитов. Так, доля одобренных заявок на потребительские кредиты упала с 29% в третьем квартале 2023 года до 17% в четвертом квартале 2024 года. Аналогичная тенденция наблюдалась и в сегменте кредитных карт, где уровень одобрения сократился с 29% до 22%. Особенно заметное падение одобрений произошло в последнем квартале 2024 года.
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