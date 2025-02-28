Роспотребнадзор изъял 11 тонн некачественной рыбы в Петербурге

В 2024 году Роспотребнадзор по Петербургу провел масштабную проверку качества и безопасности рыбной продукции в торговых точках города. По итогам проверки изъято около 11 тонн некачественной рыбы.
«В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения условий хранения и сроков годности продукции на ряде предприятий. Также зафиксированы случаи реализации продукции, не соответствующей требованиям технического регламента. В результате изъято свыше 11 тонн некачественной рыбной продукции», — пишет Роспотребнадзор по Петербургу в официальной группе ВКонтакте. Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
По итогам исследований, несоответствия по микробиологическим показателям были выявлены в 3,6% случаев. Это говорит о наличии в отдельных образцах патогенных бактерий, способных вызвать пищевые отравления и кишечные инфекции. По другим показателям — санитарно-химическим, физико-химическим и паразитологическим — доля несоответствий оказалась менее 1%. Также важно отметить, что в проверенных пробах не обнаружено генетически модифицированных организмов (ГМО) и радиоактивных веществ.
Чтобы обезопасить себя и своих близких от приобретения некачественной и небезопасной рыбной продукции, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующих правил:
- Приобретайте рыбную продукцию только в официальных торговых точках, избегая покупок у частных лиц и в местах несанкционированной торговли;
- Обращайте внимание на условия хранения товара: рыба должна реализовываться при соблюдении необходимого температурного режима, в целостной и неповрежденной упаковке;
- Проверяйте маркировку продукции. На упаковке должна быть указана информация о производителе, сроках годности, условиях хранения и составе продукта;
- Продавец обязан предоставить покупателю всю необходимую и достоверную информацию о реализуемом товаре.
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