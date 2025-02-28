Как питаться в Рамадан, чтобы не навредить здоровью

В период Рамадана очень важно контролировать водный баланс и следить за потреблением питательных веществ, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, воздержание от еды и воды днем приводит к биохимическим изменениям в мозге и нервной системе, что может вызвать повышенную раздражительность.
«Углеводы в виде цельнозерновых каш, хлеба или спагетти лучше переносить на утренний приём пищи. Утром организму нужны сложные углеводы, белки и полезные жиры, чтобы обеспечить энергичное начало дня... Вода играет важную роль. Ее нужно пить в разрешенное время, чтобы обеспечить организм влагой», — рассказала Соломатина в беседе с Life.ru.
Диетолог подчеркнула, что вечером, когда приходит время ужина, следует помнить о том, что организм подготавливается к отдыху. Несмотря на то, что мозг остается активным даже во время сна, деятельность пищеварительной системы замедляется. Поэтому не все виды пищи будут полезны для вечернего приема. Такие сложные белки, как мясо говядины или баранины, которые требуют продолжительного времени для переваривания, не рекомендуются. Предпочтение стоит отдать более легким белкам, таким как мясо птицы, индейка, курица, рыба, творог и яйца.
Утренний прием пищи должен насыщать организм энергией и питательными веществами на весь день. В этой связи рекомендуется включать в утренний рацион сложные углеводы и полезные жиры. Соломатина также подчеркнула важность поддержания водного баланса, напомнив о необходимости употребления достаточного количества воды. Кроме того, она указала, что необходимую организму влагу можно получить из фруктов и овощей, которые полезно употреблять как утром, так и вечером.
Рамадан является девятым месяцем исламского лунного календаря. В этот месяц произошло откровение Священного Корана Пророку Мухаммеду. В Рамадан каждый мусульманин, соблюдающий предписания веры, обязан выполнять пост (саум), который включает воздержание от еды, напитков, курения и сексуальных контактов в светлое время суток. Продолжительность Рамадана составляет 30 дней, что определяется фазами Луны. Пост начинается с момента рассвета, следом за утренним вызовом на молитву (азан), и продолжается до заката, завершаясь вечерним азаном.
В 2025 году месяц Рамадан начнется 28 февраля и продлится до 29 марта. 30 марта мусульманская община отметит праздник Ураза-байрам, который также известен как праздник разговения.
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