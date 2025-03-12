В Московской деревне горит офисное здание. Видео

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Огонь охватил 300 квадратных метров постройки
Огонь охватил 300 квадратных метров постройки Фото:

В деревне Милюково (Московская область) горит производственно-офисное здание. Как сообщает МЧС, огонь охватил почти 300 квадратных метров. 

«В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на 300 квадратах. В деревне Милюково возгорание произошло на 2 этаже производственно-офисного здания, огонь перешел на кровлю», — сообщает пресс-служба ведомства, дополнительно опубликовав видео. Там уточнили на месте работают 40 пожарных, задействовано 9 единиц техники. Информации о пострадавших нет. 

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В деревне Милюково (Московская область) горит производственно-офисное здание. Как сообщает МЧС, огонь охватил почти 300 квадратных метров.  «В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на 300 квадратах. В деревне Милюково возгорание произошло на 2 этаже производственно-офисного здания, огонь перешел на кровлю», — сообщает пресс-служба ведомства, дополнительно опубликовав видео. Там уточнили на месте работают 40 пожарных, задействовано 9 единиц техники. Информации о пострадавших нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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