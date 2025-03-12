В деревне Милюково (Московская область) горит производственно-офисное здание. Как сообщает МЧС, огонь охватил почти 300 квадратных метров.
«В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на 300 квадратах. В деревне Милюково возгорание произошло на 2 этаже производственно-офисного здания, огонь перешел на кровлю», — сообщает пресс-служба ведомства, дополнительно опубликовав видео. Там уточнили на месте работают 40 пожарных, задействовано 9 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
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