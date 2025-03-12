Сербия передумала поддерживать антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Глава МИД Сербии Марко Джурич сообщил, что Сербия изменила свою позицию в ООН по антироссийской резолюции по Украине, перейдя от поддержки к воздержанию. Это решение последовало после того, как президент страны Александр Вучич признал предыдущее голосование делегации ошибкой.
«Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил нам, что миссия Сербии при ООН изменила свое голосование на Генеральной Ассамблее ООН по украинской резолюции, которой подтверждается поддержка этой стране и ее территориальной целостности и осуждается России», — говорится в материале издания НИН.
Джурич также уточнил, что изменения были внесены в секретариат ООН, что официально фиксирует новую позицию Сербии как «воздержавшейся» по данному вопросу. Это решение отражает стремление Сербии к более сбалансированной внешней политике в условиях текущих международных конфликтов.
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине 24 февраля. Текст новой резолюции по Украине призывает Москву «немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины», а также завершить боевые действия. При этом вторжение Украины в Курскую область не осуждаются и не упоминаются вовсе. Кроме того, в тексте новой резолюции нет упоминания о праве народов на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН.
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