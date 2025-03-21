Следком уличил ВСУ в попытке совершить ядерный терроризм

СК зафиксировал попытку ядерного терроризма после атаки ВСУ на Курскую АЭС
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Следком обвинил ВСУ в попытке совершить ядерный терроризм в 2023 году
Следком обвинил ВСУ в попытке совершить ядерный терроризм в 2023 году Фото:

Следственный комитет России обвинил Украину в попытке совершения ядерного терроризма после нападения на Курскую АЭС в 2023 году, которое привело к повреждению хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС [в 2023 году], повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака ВСУ по АЭС в Курской области была совершена еще в октябре 2023 года. Тогда три дрона ударили по территории станции. Один из беспилотников, начиненный взрывчаткой, повредил склад с ядерными отходами.

В прошлом году глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также отмечал, что в Курской области возникала опасность ядерного инцидента. В тот момент была зафиксирована очередная попытка совершить атаку по Курской АЭС со стороны ВСУ. 

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Следственный комитет России обвинил Украину в попытке совершения ядерного терроризма после нападения на Курскую АЭС в 2023 году, которое привело к повреждению хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС [в 2023 году], повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака ВСУ по АЭС в Курской области была совершена еще в октябре 2023 года. Тогда три дрона ударили по территории станции. Один из беспилотников, начиненный взрывчаткой, повредил склад с ядерными отходами. В прошлом году глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также отмечал, что в Курской области возникала опасность ядерного инцидента. В тот момент была зафиксирована очередная попытка совершить атаку по Курской АЭС со стороны ВСУ. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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