Следком уличил ВСУ в попытке совершить ядерный терроризм

Следственный комитет России обвинил Украину в попытке совершения ядерного терроризма после нападения на Курскую АЭС в 2023 году, которое привело к повреждению хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«Также зафиксирован факт совершения со стороны киевского режима попытки ядерного терроризма путем атаки территории Курской АЭС [в 2023 году], повлекшей повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. Устанавливаются причастные», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака ВСУ по АЭС в Курской области была совершена еще в октябре 2023 года. Тогда три дрона ударили по территории станции. Один из беспилотников, начиненный взрывчаткой, повредил склад с ядерными отходами.
В прошлом году глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также отмечал, что в Курской области возникала опасность ядерного инцидента. В тот момент была зафиксирована очередная попытка совершить атаку по Курской АЭС со стороны ВСУ.
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