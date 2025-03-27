«Ей не понять обычных людей»: Милонов ответил Погребняк, которая подает на него в суд

Депутат Виталий Милонов считает, что блогеру Марии Погребняк стоило бы постыдиться своих аппетитов, которые касаются инициативы платить домохозяйкам «зарплату» в размере 200 тысяч рублей. В разговоре с URA.RU чиновник высказался о ситуации и отреагировал на то, что бывшая жена футболиста Павла Погребняка подает на него в суд.
«Я уже устал от людей, которые подают на меня в суд. Для меня все жены футболистов — на одно лицо и одно отношение к ним всем. Погребняк, с моей точки зрения, сказала глупость. Мое мнение такое: когда богатая дама, светская львица из Москвы говорит, что ей нужно 200 тысяч, это выглядит оскорбительно для других людей. Она малоимущая? У меня шестеро детей, а доходы даже тенью не напоминают доходы ее бывшего мужа. Ей не понять проблемы обычных людей», — отрезал Милонов.
Мария Погребняк предложила мужьям платить зарплату своим женам-домохозяйкам, которые отказались от карьеры и работы ради воспитания детей. Блогер, воспитывающая четырех сыновей, посчитала, что 200-250 тысяч рублей будет вполне достаточно. Депутат убежден, что подобные размышления публичных персон ранят обычных россиянок из регионов. Нуждающаяся мать с ребенком на руках в жизни такие суммы и не видела. «Марии Погребняк нужны сдержанность и скромность. Как это может слушать девушка из провинции, которая воспитывает детей и не имеет огромных алиментов от мужа-футболиста? Есть девушки, которые это заслуживают, а не жены футболистов».
В свою очередь Мария Погребняк в разговоре c URA.RU объяснила, откуда берется такая сумма. Блогер рассчитывала, исходя из средних московских зарплат домашнего персонала. То есть, сколько получают няни, гувернантки, повара.
«Посыл в том, что мужчины обесценивают труд домохозяек. Если мужчина говорит своей жене, что ты не развиваешься, ничего по дому не делаешь, оплати тогда помощников, чтобы она делала. Вы представляете, что такое 24/7 воспитывать детей? Это невероятно тяжело. А еще надо успевать быть хорошей женой для своего мужа. Мужчины не понимают, что это грандиозный труд. Милонов плохо ознакомился с деталями этого дела», — поясняет Погребняк.
Блогер считает, что Милонов своим отношением оскорбляет не только ее, но и всех женщин. При этом депутат назвал многодетную маму «анти-примером» для женщин. У Марии встречный вопрос — а кто тогда является примером? «Я — работающая многодетная мама, которая платит налоги. А господин Милонов, можно сказать, с моих денег получает свою немаленькую зарплату. А кто тогда для него пример? Обсудим все это в суде», — резюмировала Погребняк.
Мария в браке с Павлом Погребняком родила троих сыновей. В браке со вторым мужем блогер стала мамой в четвертый раз в сентябре прошлого года.
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