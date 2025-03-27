«Ей не понять обычных людей»: Милонов ответил Погребняк, которая подает на него в суд

Депутат Милонов: светской даме Погребняк должно быть стыдно
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Погребняк убеждена, что Виталий Милонов не так ее понял
Мария Погребняк убеждена, что Виталий Милонов не так ее понял Фото:

Депутат Виталий Милонов считает, что блогеру Марии Погребняк стоило бы постыдиться своих аппетитов, которые касаются инициативы платить домохозяйкам «зарплату» в размере 200 тысяч рублей. В разговоре с URA.RU чиновник высказался о ситуации и отреагировал на то, что бывшая жена футболиста Павла Погребняка подает на него в суд.

«Я уже устал от людей, которые подают на меня в суд. Для меня все жены футболистов — на одно лицо и одно отношение к ним всем. Погребняк, с моей точки зрения, сказала глупость. Мое мнение такое: когда богатая дама, светская львица из Москвы говорит, что ей нужно 200 тысяч, это выглядит оскорбительно для других людей. Она малоимущая? У меня шестеро детей, а доходы даже тенью не напоминают доходы ее бывшего мужа. Ей не понять проблемы обычных людей», — отрезал Милонов.

Мария Погребняк предложила мужьям платить зарплату своим женам-домохозяйкам, которые отказались от карьеры и работы ради воспитания детей. Блогер, воспитывающая четырех сыновей, посчитала, что 200-250 тысяч рублей будет вполне достаточно. Депутат убежден, что подобные размышления публичных персон ранят обычных россиянок из регионов. Нуждающаяся мать с ребенком на руках в жизни такие суммы и не видела. «Марии Погребняк нужны сдержанность и скромность. Как это может слушать девушка из провинции, которая воспитывает детей и не имеет огромных алиментов от мужа-футболиста? Есть девушки, которые это заслуживают, а не жены футболистов».

В свою очередь Мария Погребняк в разговоре c URA.RU объяснила, откуда берется такая сумма. Блогер рассчитывала, исходя из средних московских зарплат домашнего персонала. То есть, сколько получают няни, гувернантки, повара.

«Посыл в том, что мужчины обесценивают труд домохозяек. Если мужчина говорит своей жене, что ты не развиваешься, ничего по дому не делаешь, оплати тогда помощников, чтобы она делала. Вы представляете, что такое 24/7 воспитывать детей? Это невероятно тяжело. А еще надо успевать быть хорошей женой для своего мужа. Мужчины не понимают, что это грандиозный труд. Милонов плохо ознакомился с деталями этого дела», — поясняет Погребняк.

Блогер считает, что Милонов своим отношением оскорбляет не только ее, но и всех женщин. При этом депутат назвал многодетную маму «анти-примером» для женщин. У Марии встречный вопрос — а кто тогда является примером? «Я — работающая многодетная мама, которая платит налоги. А господин Милонов, можно сказать, с моих денег получает свою немаленькую зарплату. А кто тогда для него пример? Обсудим все это в суде», — резюмировала Погребняк.

Мария в браке с Павлом Погребняком родила троих сыновей. В браке со вторым мужем блогер стала мамой в четвертый раз в сентябре прошлого года.

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Депутат Виталий Милонов считает, что блогеру Марии Погребняк стоило бы постыдиться своих аппетитов, которые касаются инициативы платить домохозяйкам «зарплату» в размере 200 тысяч рублей. В разговоре с URA.RU чиновник высказался о ситуации и отреагировал на то, что бывшая жена футболиста Павла Погребняка подает на него в суд. Мария Погребняк предложила мужьям платить зарплату своим женам-домохозяйкам, которые отказались от карьеры и работы ради воспитания детей. Блогер, воспитывающая четырех сыновей, посчитала, что 200-250 тысяч рублей будет вполне достаточно. Депутат убежден, что подобные размышления публичных персон ранят обычных россиянок из регионов. Нуждающаяся мать с ребенком на руках в жизни такие суммы и не видела. «Марии Погребняк нужны сдержанность и скромность. Как это может слушать девушка из провинции, которая воспитывает детей и не имеет огромных алиментов от мужа-футболиста? Есть девушки, которые это заслуживают, а не жены футболистов». В свою очередь Мария Погребняк в разговоре c URA.RU объяснила, откуда берется такая сумма. Блогер рассчитывала, исходя из средних московских зарплат домашнего персонала. То есть, сколько получают няни, гувернантки, повара. Блогер считает, что Милонов своим отношением оскорбляет не только ее, но и всех женщин. При этом депутат назвал многодетную маму «анти-примером» для женщин. У Марии встречный вопрос — а кто тогда является примером? «Я — работающая многодетная мама, которая платит налоги. А господин Милонов, можно сказать, с моих денег получает свою немаленькую зарплату. А кто тогда для него пример? Обсудим все это в суде», — резюмировала Погребняк. Мария в браке с Павлом Погребняком родила троих сыновей. В браке со вторым мужем блогер стала мамой в четвертый раз в сентябре прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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