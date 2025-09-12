Заботкин: об ослаблении рубля речи не идет, это колебания курса

Заботкин заявил, что о систематическом ослаблении рубля говорить не стоит
Заботкин заявил, что о систематическом ослаблении рубля говорить не стоит

Ослабление рубля не является устойчивым трендом, а отражает обычные рыночные колебания. Об этом сообщил зампред Центробанка России Алексей Заботкин.

«Говорить о том, что происходит систематическое ослабление курса, наверное, не стоит, происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к истории последних двух лет», — отметил Заботкин на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Трансляция шла на сайте Rutube.

Согласно материалам регулятора, реальный эффективный курс рубля за январь-август 2025 года вырос на 25,4%. В августе он снизился на 2,1%. Реальный курс рубля к доллару уменьшился на 2,3%, к евро — на 1,7%, к юаню — на 2,3%. Номинальный курс рубля к доллару в августе снизился на 1,8%, к евро — на 1%, к юаню — на 1,5%.

Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. После этого российские банки начали снижать процентные ставки по потребительским кредитам, вкладам и ипотечным программам. В пресс-службе ЦБ сообщили, что решение снизить ставку обусловлено постепенным возвращением экономики к сбалансированному росту, передает RT.

