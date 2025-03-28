Белорусского пособника нацистов Серафимовича признали виновным в геноциде

Верховный суд Республики Беларусь вынес посмертный обвинительный приговор в отношении Семена Серафимовича, который скончался в Великобритании и был признан пособником нацистов. Серафимович был признан виновным в совершении геноцида. Однако суд не назначил никакого наказания в связи с его смертью.
«Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Степановича признать виновным в геноциде», — заявил председательствующий на процессе. О происходящем рассказывает корреспондент ТАСС. Судебные органы уточнили, что в связи с кончиной Серафимовича обвинительное решение было вынесено без определения наказания. Судья сообщил, что данный приговор подлежит обжалованию в апелляционной коллегии Верховного суда в течение десяти дней с момента его оглашения.
6 февраля Верховный суд Республики Беларусь приступил к рассмотрению уголовного дела, касающегося обвинений в геноциде против Семена Серафимовича, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. Согласно материалам следствия, Серафимович, занимавший руководящие посты в структурах вспомогательной полиции, причастен к убийству не менее 4 144 человек, среди которых было 626 детей, включая малолетних.
Серафимович скончался 7 августа 1997 года на территории Великобритании. Однако летом 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко утвердил законодательные поправки к уголовно-процессуальному кодексу страны. Эти изменения разрешают проводить судебные процессы над уже умершими лицами, обвиняемыми в нацистских преступлениях.
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