Белорусского пособника нацистов Серафимовича признали виновным в геноциде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умершего пособника нацистов Серафимовича признали виновным в геноциде
Умершего пособника нацистов Серафимовича признали виновным в геноциде Фото:

Верховный суд Республики Беларусь вынес посмертный обвинительный приговор в отношении Семена Серафимовича, который скончался в Великобритании и был признан пособником нацистов. Серафимович был признан виновным в совершении геноцида. Однако суд не назначил никакого наказания в связи с его смертью.

«Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Степановича признать виновным в геноциде», — заявил председательствующий на процессе. О происходящем рассказывает корреспондент ТАСС. Судебные органы уточнили, что в связи с кончиной Серафимовича обвинительное решение было вынесено без определения наказания. Судья сообщил, что данный приговор подлежит обжалованию в апелляционной коллегии Верховного суда в течение десяти дней с момента его оглашения.

6 февраля Верховный суд Республики Беларусь приступил к рассмотрению уголовного дела, касающегося обвинений в геноциде против Семена Серафимовича, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. Согласно материалам следствия, Серафимович, занимавший руководящие посты в структурах вспомогательной полиции, причастен к убийству не менее 4 144 человек, среди которых было 626 детей, включая малолетних.

Серафимович скончался 7 августа 1997 года на территории Великобритании. Однако летом 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко утвердил законодательные поправки к уголовно-процессуальному кодексу страны. Эти изменения разрешают проводить судебные процессы над уже умершими лицами, обвиняемыми в нацистских преступлениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховный суд Республики Беларусь вынес посмертный обвинительный приговор в отношении Семена Серафимовича, который скончался в Великобритании и был признан пособником нацистов. Серафимович был признан виновным в совершении геноцида. Однако суд не назначил никакого наказания в связи с его смертью. «Верховный суд Республики Беларусь приговорил Серафимовича Семена Степановича признать виновным в геноциде», — заявил председательствующий на процессе. О происходящем рассказывает корреспондент ТАСС. Судебные органы уточнили, что в связи с кончиной Серафимовича обвинительное решение было вынесено без определения наказания. Судья сообщил, что данный приговор подлежит обжалованию в апелляционной коллегии Верховного суда в течение десяти дней с момента его оглашения. 6 февраля Верховный суд Республики Беларусь приступил к рассмотрению уголовного дела, касающегося обвинений в геноциде против Семена Серафимовича, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами. Согласно материалам следствия, Серафимович, занимавший руководящие посты в структурах вспомогательной полиции, причастен к убийству не менее 4 144 человек, среди которых было 626 детей, включая малолетних. Серафимович скончался 7 августа 1997 года на территории Великобритании. Однако летом 2023 года белорусский президент Александр Лукашенко утвердил законодательные поправки к уголовно-процессуальному кодексу страны. Эти изменения разрешают проводить судебные процессы над уже умершими лицами, обвиняемыми в нацистских преступлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...