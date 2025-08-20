Два мирных жителя ранены при взрыве на дороге в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом 20 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Пострадавших доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Мужчине диагностировали баротравму. Женщину с предварительным диагнозом „ушиб поясничной области“ для обследования бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.
Ранее три человека получили тяжелые осколочные ранения, ожоги и баротравмы после удара беспилотника по Белгороду. Все пострадавшие были госпитализированы, а на месте происшествия работали экстренные службы.
