Уиткофф возвращается в США спустя 12 часов пребывания в Москве

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Уиткофф летит обратно в США, сообщил Рубио
Уиткофф летит обратно в США, сообщил Рубио Фото:

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершил краткосрочный визит в Москву и уже возвращается в Соединенные Штаты. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио

«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сообщил Рубио журналистам. Его слова передает РИА «Новости».

Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа. Самолет с ним на борту приземлился около семь утра. 

Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым по счету для американского дипломата с начала 2025 года.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом прошла в атмосфере конструктивного диалога и оказалась весьма полезной, передает «Национальная служба новостей». Ключевым вопросом стал украинский кризис, передает RT

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершил краткосрочный визит в Москву и уже возвращается в Соединенные Штаты. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио «Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сообщил Рубио журналистам. Его слова передает РИА «Новости». Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа. Самолет с ним на борту приземлился около семь утра.  Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым по счету для американского дипломата с начала 2025 года. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом прошла в атмосфере конструктивного диалога и оказалась весьма полезной, передает «Национальная служба новостей». Ключевым вопросом стал украинский кризис, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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