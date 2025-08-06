Уиткофф возвращается в США спустя 12 часов пребывания в Москве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершил краткосрочный визит в Москву и уже возвращается в Соединенные Штаты. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио
«Посланник Уиткофф сейчас возвращается обратно. Мы общались с ним несколько минут назад. В течение дня будет больше обсуждений», — сообщил Рубио журналистам. Его слова передает РИА «Новости».
Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа. Самолет с ним на борту приземлился около семь утра.
Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым по счету для американского дипломата с начала 2025 года.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом прошла в атмосфере конструктивного диалога и оказалась весьма полезной, передает «Национальная служба новостей». Ключевым вопросом стал украинский кризис, передает RT.
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