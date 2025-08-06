Администрация США намекнула на негативный исход приезда Уиткоффа в Россию

Рубио: администрация США обсудит итоги визита Уиткоффа в РФ и сделает объявления
© Служба новостей «URA.RU»
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Рубио заявил, что Вашингтон может негативно оценить поездку Уиткоффа в РФ
Рубио заявил, что Вашингтон может негативно оценить поездку Уиткоффа в РФ Фото:

Вашингтон может сделать негативное заявление по итогам визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию. Подобное допустил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим», — отметил глава Госдепартамента США. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем

Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым по счету для американского дипломата в России с начала 2025 года. Рубио созвонился с Уиткоффом после его визита в Москву.

Встреча продолжалась около трех часов, передает «Национальная служба новостей». Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений, а также обсудили актуальные вооруженные конфликты. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные, передает RT

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Вашингтон может сделать негативное заявление по итогам визита спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию. Подобное допустил госсекретарь США Марко Рубио. «Мы еще обсудим это в течение дня и, возможно, сделаем какие-то объявления. Может быть позитивные, а может и нет. Посмотрим», — отметил глава Госдепартамента США. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем Специальный представитель США Стивен Уиткофф прибыл в Москву 6 августа, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым по счету для американского дипломата в России с начала 2025 года. Рубио созвонился с Уиткоффом после его визита в Москву. Встреча продолжалась около трех часов, передает «Национальная служба новостей». Стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений, а также обсудили актуальные вооруженные конфликты. Помощник российского лидера Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как продуктивные и полезные, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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