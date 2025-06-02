Делегаты планируют после переговоров в Стамбуле пообщаться с журналистами

Пресс-подход российской делегации планируется после заявления украинской стороны
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Делегаты после окончания переговоров в Стамбуле дадут пресс-подход
Делегаты после окончания переговоров в Стамбуле дадут пресс-подход Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская делегация проведет пресс-подход в Стамбуле по итогам переговоров с Украиной после официального заявления украинской стороны. Об этом сообщаюти журналисты. 

«Пресс-подход [российской делегации] планируется после [выступления] украинской делегации», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. Переговоры в Стамбуле стартовали с задержкой на полтора часа. 

Встреча российских и украинских делегаций во дворце Чираган в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса, начатого 16 мая, когда стороны впервые обсудили возможный обмен пленными и договорились провести второй раунд. Переговоры, инициированные по предложению президента России Владимира Путина, стартовали с задержкой, а после их завершения ожидаются отдельные заявления для СМИ от обеих сторон.

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Российская делегация проведет пресс-подход в Стамбуле по итогам переговоров с Украиной после официального заявления украинской стороны. Об этом сообщаюти журналисты.  «Пресс-подход [российской делегации] планируется после [выступления] украинской делегации», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. Переговоры в Стамбуле стартовали с задержкой на полтора часа.  Встреча российских и украинских делегаций во дворце Чираган в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса, начатого 16 мая, когда стороны впервые обсудили возможный обмен пленными и договорились провести второй раунд. Переговоры, инициированные по предложению президента России Владимира Путина, стартовали с задержкой, а после их завершения ожидаются отдельные заявления для СМИ от обеих сторон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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