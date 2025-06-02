Делегаты планируют после переговоров в Стамбуле пообщаться с журналистами

Российская делегация проведет пресс-подход в Стамбуле по итогам переговоров с Украиной после официального заявления украинской стороны. Об этом сообщаюти журналисты.
«Пресс-подход [российской делегации] планируется после [выступления] украинской делегации», — пояснил источник в беседе с РИА Новости. Переговоры в Стамбуле стартовали с задержкой на полтора часа.
Встреча российских и украинских делегаций во дворце Чираган в Стамбуле стала продолжением переговорного процесса, начатого 16 мая, когда стороны впервые обсудили возможный обмен пленными и договорились провести второй раунд. Переговоры, инициированные по предложению президента России Владимира Путина, стартовали с задержкой, а после их завершения ожидаются отдельные заявления для СМИ от обеих сторон.
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