Россия и Украина обсудили обмен военнопленными на переговорах в Стамбуле

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Росси и Украина обсудили обмен пленными
Росси и Украина обсудили обмен пленными Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Делегации России и Украины детально рассмотрели механизмы обмена военнопленными во время встречи в стамбульском дворце Чираган. Об этом сообщает РИА Новости.

«РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными», — сказал собеседник РИА Новости. Они также отметили, что официальные результаты будут объявлены позднее.

Переговорный процесс длился чуть более часа — с 14:43 до 15:57 по московскому времени. Эти переговоры стали продолжением диалога, возобновленного 16 мая после более чем трехлетнего перерыва по инициативе российского президента.

Переговоры в Стамбуле завершились с нейтральным результатом. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели.

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Делегации России и Украины детально рассмотрели механизмы обмена военнопленными во время встречи в стамбульском дворце Чираган. Об этом сообщает РИА Новости. «РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными», — сказал собеседник РИА Новости. Они также отметили, что официальные результаты будут объявлены позднее. Переговорный процесс длился чуть более часа — с 14:43 до 15:57 по московскому времени. Эти переговоры стали продолжением диалога, возобновленного 16 мая после более чем трехлетнего перерыва по инициативе российского президента. Переговоры в Стамбуле завершились с нейтральным результатом. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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