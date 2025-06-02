Россия и Украина обсудили обмен военнопленными на переговорах в Стамбуле

Делегации России и Украины детально рассмотрели механизмы обмена военнопленными во время встречи в стамбульском дворце Чираган. Об этом сообщает РИА Новости.
«РФ и Украина подробно обсудили обмены пленными», — сказал собеседник РИА Новости. Они также отметили, что официальные результаты будут объявлены позднее.
Переговорный процесс длился чуть более часа — с 14:43 до 15:57 по московскому времени. Эти переговоры стали продолжением диалога, возобновленного 16 мая после более чем трехлетнего перерыва по инициативе российского президента.
Переговоры в Стамбуле завершились с нейтральным результатом. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели.
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