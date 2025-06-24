В США признали флот России самым мощным в Черном море

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич, выдвинутый на пост командующего Европейским командованием ВС США (USEUCOM), счел российский флот самым боеспособным в Черном и Каспийском морях. Об этом он заявил 24 июня в ходе слушаний в Сенате, посвященных его назначению.
«Военно-морские силы России остаются наиболее боеспособным соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры», — приводит слова Гринкевича источник.
Гринкевич также обратил внимание сенаторов на то, что российский флот обладает значительными географическими преимуществами в Арктике. По его словам, Россия усиливает контроль над Северным морским путем за счет ввода новых атомных ракетных подводных лодок и двух надводных кораблей ледового класса. В своем выступлении генерал подчеркнул, что эти меры позволяют РФ расширять присутствие в стратегически важном регионе и повышать свои возможности по контролю морских путей.
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