В США признали флот России самым мощным в Черном море

Генерал ВС США Гринкевич признал флот России самым мощным в Черном море
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ВМС РФ признают наиболее боеспособными
ВМС РФ признают наиболее боеспособными Фото:

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич, выдвинутый на пост командующего Европейским командованием ВС США (USEUCOM), счел российский флот самым боеспособным в Черном и Каспийском морях. Об этом он заявил 24 июня в ходе слушаний в Сенате, посвященных его назначению.

«Военно-морские силы России остаются наиболее боеспособным соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры», — приводит слова Гринкевича источник.

Гринкевич также обратил внимание сенаторов на то, что российский флот обладает значительными географическими преимуществами в Арктике. По его словам, Россия усиливает контроль над Северным морским путем за счет ввода новых атомных ракетных подводных лодок и двух надводных кораблей ледового класса. В своем выступлении генерал подчеркнул, что эти меры позволяют РФ расширять присутствие в стратегически важном регионе и повышать свои возможности по контролю морских путей.

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Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич, выдвинутый на пост командующего Европейским командованием ВС США (USEUCOM), счел российский флот самым боеспособным в Черном и Каспийском морях. Об этом он заявил 24 июня в ходе слушаний в Сенате, посвященных его назначению. «Военно-морские силы России остаются наиболее боеспособным соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны для поражения критически важной подводной инфраструктуры», — приводит слова Гринкевича источник. Гринкевич также обратил внимание сенаторов на то, что российский флот обладает значительными географическими преимуществами в Арктике. По его словам, Россия усиливает контроль над Северным морским путем за счет ввода новых атомных ракетных подводных лодок и двух надводных кораблей ледового класса. В своем выступлении генерал подчеркнул, что эти меры позволяют РФ расширять присутствие в стратегически важном регионе и повышать свои возможности по контролю морских путей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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