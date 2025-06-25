В Госдуме не смогли молчать после массовых домогательств в Москве

Все, кто занимался массовыми домогательствами в Москве необходимо привлечь к ответственности. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Эти действия — систематическое нарушение прав и свобод женщин. Полиция, конечно, должна реагировать на такие заявления. Должно быть проведено тщательное расследование, направленное на выявление, привлечение к ответственности всех виновных. Это же целенаправленное преследование и домогательство, которые воспринимаются некоторыми женщинами очень болезненно», — передает слова Лантратовой телеканал 360.ru.
Депутат также отметила, что последствия подобных инцидентов могут быть разными: если одна женщина может проигнорировать приставания, для другой это может обернуться серьезной психологической травмой. Она подчеркнула необходимость системной работы по профилактике подобных нарушений и призвала обеспечить защиту пострадавших от преследования и давления.
Ранее в центре Москвы произошла серия массовых домогательств к девушкам, которые, по данным СМИ, совершали участники платных курсов по пикапу, организованных блогером Алексом Лесли. Следственный комитет возбудил в отношении Лесли уголовное дело о склонении к совершению изнасилования, а пострадавшие массово обратились с заявлениями в полицию. В Госдуме уже высказывались предложения об изоляции и принудительном лечении лиц, распространяющих подобные практики.
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