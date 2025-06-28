Порошенко* пожаловался на большое количество российских дронов в небе над Харьковской областью

В небе над Харьковской областью полно беспилотников ВС РФ из-за чего украинские военные испытывают трудности. Об этом сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
«На Харьковском направлении небо кишит вражескими дронами. Разведывательные и ударные беспилотники <…> и в большом количестве. Бои напряженные, и украинским военным чрезвычайно сложно», — заявил Порошенко. Своим мнением он поделился в своем telegram-канале. Порошенко уточнил, что лично посетил позиции украинских военных в регионе и ознакомился с их ситуацией.
Ранее украинские официальные лица неоднократно заявляли о нехватке средств для противодействия российским беспилотным летательным аппаратам. В частности, депутат Верховной рады Юрий Камельчук сообщал о случаях, когда для борьбы с дронами переоборудуют гражданские самолеты, оснащая их пулеметами из-за недостатка военных воздушных судов.
Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. ВС РФ и сегодня планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что на харьковском направлении были нанесены удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ. Также поражены части территориальной обороны, дислоцированным в районах населенных пунктов Уды и Волчанск Харьковской области.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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