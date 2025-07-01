Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили американскую бронемашину International MaxxPro, принадлежащую Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав видеозапись поражения техники в Сумской области.
«В результате непродолжительной погони оператор дрона-камикадзе центра „Рубикон“, уйдя от столкновения с натянутой вдоль трассы антидроновой сетью, поразил бронемашину ВСУ», — заявили URA.RU в Минобороны. По данным ведомства, инцидент произошел в населенном пункте Писаревка. Экипаж Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружил бронемашину ВСУ, которая двигалась по дороге на высокой скорости, во время разведывательно-боевого полета в режиме «свободной охоты».
Минобороны РФ уточнило, что российский расчет успешно выполнил задачу даже в условиях противодействия противника: украинские военные пытались защитить технику с помощью специальных сетей против беспилотников. Несмотря на это, дрону удалось обойти препятствие и нанести поражение американской бронемашине.
International MaxxPro — бронированный автомобиль, производимый в США и поставляемый Украине в рамках военной помощи. Такие машины предназначены для перевозки личного состава и защиты от мин и засад.
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