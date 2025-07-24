Мишустин сменил одного из топ-менеджеров ТАСС

Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС
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Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС, говорится в распоряжении Мишустина
Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС, говорится в распоряжении Мишустина Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В опубликованном приказе отмечено: «Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия „Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)“», — говорится в документе, подписанном премьер-министром.

Михаил Гусман, которому исполнилось 75 лет, посвятил около трех десятилетий работе в различных подразделениях агентства ТАСС. С 2000 года он выступает автором и ведущим телепередачи «Формула власти». В 2001 году Гусману было присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации, а в 2018 году — Заслуженного журналиста Российской Федерации.

В настоящее время Михаил Гусман занимает пост председателя Российского комитета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. Кроме того, он является членом Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникаций (IPDC), а также входит в состав Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. В опубликованном приказе отмечено: «Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия „Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)“», — говорится в документе, подписанном премьер-министром. Михаил Гусман, которому исполнилось 75 лет, посвятил около трех десятилетий работе в различных подразделениях агентства ТАСС. С 2000 года он выступает автором и ведущим телепередачи «Формула власти». В 2001 году Гусману было присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации, а в 2018 году — Заслуженного журналиста Российской Федерации. В настоящее время Михаил Гусман занимает пост председателя Российского комитета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. Кроме того, он является членом Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникаций (IPDC), а также входит в состав Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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