Названа окончательная причина крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Датчики углов атаки на разбившемся в Подмосковье самолете SSJ-100 были установлены с нарушениями, что привело к неверным показаниям и стало причиной катастрофы. Об этом говорится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже в результате нарушения требований Руководства по технической эксплуатации RRJ-95», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости. В МАК уточнили, что накладки датчиков левого и правого бортов перепутали при техническом обслуживании, из-за этого были нарушены требования эксплуатационного руководства.
Крушение SSJ-100 в Подмосковье произошло 12 июля 2024 года, когда самолет «Газпром авиа», завершив ремонт на заводе, совершал перелет в московский аэропорт Внуково. Лайнер разбился в лесу неподалеку от деревни Апраксино. На борту находились три члена экипажа, все они погибли. Командиром воздушного судна был 53-летний Евгений Булавко, работавший в авиакомпании NordStar. Вместе с ним на борту находились второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов.
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