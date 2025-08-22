Трамп не хочет участвовать во встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп намерен не участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил сам американский лидер.

"Предпочел бы не присутствовать на возможных переговорах Путина и Зеленского", — передает слова Трампа телеканал FOX News. Он добавил, что нужно "посмотреть, как лидеры России и Украины будут работать вместе".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается временно отстраниться от переговоров по конфликту на Украине, чтобы дать возможность Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести встречу. Он считает, что следующим шагом к разрешению конфликта должна стать именно эта двусторонняя встреча, после которой Трамп планирует организовать трехсторонние переговоры.

