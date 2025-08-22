Reuters: Сирия передумала отказываться печатать деньги в России

Правительство Сирии заключило соглашение с российским АО «Гознак» на выпуск деноминированных банкнот национальной валюты. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Новое правительство Сирии выбрало российский Гознак для выпуска валюты», — говорится в материале агентства. Там добавили, что в мае сообщалось о планах Дамаска рассмотреть альтернативные варианты печати денег в ОАЭ и Германии.
Сирийская делегация подписала соответствующий договор в конце июля во время визита в Москву. Это, по словам автора материала, свидетельствует о сохранении экономического сотрудничества между странами несмотря на политические изменения в Дамаске.
Уточняется, что российское предприятие уже имело опыт работы с Сирией. Отмечается, что новая эмиссия предусматривает удаление двух нулей с купюр в попытке восстановить доверие к национальной валюте, сильно пострадавшей от гиперинфляции.
