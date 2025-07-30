Франция игнорирует просьбы задержанного баскетболиста Касаткина

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Условия содержания Касаткина вызывают обеспокоенность
Условия содержания Касаткина вызывают обеспокоенность Фото:

Франция игнорирует просьбы задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина по условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает посольство РФ в Париже.

Как передает РИА Новости, сотрудник консульства РФ в Париже вновь посетил Касаткина в тюрьме. По итогам визита представители посольства заявили, что условия содержания российского гражданина вызывают обеспокоенность. Одной из главных проблем остается отказ французских властей предоставить Касаткину доступ в спортзал.

Российское посольство намерено направить ноту в МИД Франции с требованием решения вопросов, связанных с условиями содержания Касаткина. Дипломаты подчеркивают, что будут добиваться соблюдения прав задержанного, в том числе перевода его под домашний арест на период следствия.

Касаткин был арестован в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже 21 июня и с этого времени содержится под стражей по подозрению в возможной связи с хакерской группой. Спортсмен полностью отвергает предъявленные ему обвинения.

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Франция игнорирует просьбы задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина по условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает посольство РФ в Париже. Как передает РИА Новости, сотрудник консульства РФ в Париже вновь посетил Касаткина в тюрьме. По итогам визита представители посольства заявили, что условия содержания российского гражданина вызывают обеспокоенность. Одной из главных проблем остается отказ французских властей предоставить Касаткину доступ в спортзал. Российское посольство намерено направить ноту в МИД Франции с требованием решения вопросов, связанных с условиями содержания Касаткина. Дипломаты подчеркивают, что будут добиваться соблюдения прав задержанного, в том числе перевода его под домашний арест на период следствия. Касаткин был арестован в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже 21 июня и с этого времени содержится под стражей по подозрению в возможной связи с хакерской группой. Спортсмен полностью отвергает предъявленные ему обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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