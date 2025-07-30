Франция игнорирует просьбы задержанного баскетболиста Касаткина

Франция игнорирует просьбы задержанного российского баскетболиста Даниила Касаткина по условиям содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает посольство РФ в Париже.
Как передает РИА Новости, сотрудник консульства РФ в Париже вновь посетил Касаткина в тюрьме. По итогам визита представители посольства заявили, что условия содержания российского гражданина вызывают обеспокоенность. Одной из главных проблем остается отказ французских властей предоставить Касаткину доступ в спортзал.
Российское посольство намерено направить ноту в МИД Франции с требованием решения вопросов, связанных с условиями содержания Касаткина. Дипломаты подчеркивают, что будут добиваться соблюдения прав задержанного, в том числе перевода его под домашний арест на период следствия.
Касаткин был арестован в аэропорту «Шарль-де-Голль» в Париже 21 июня и с этого времени содержится под стражей по подозрению в возможной связи с хакерской группой. Спортсмен полностью отвергает предъявленные ему обвинения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.