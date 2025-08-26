Во Владивостоке появился мурал с Путиным и тигром. Фото

Автор работы - российский художник Филипп Дульмаченко из Санкт-Петербурга
Автор работы - российский художник Филипп Дульмаченко из Санкт-Петербурга Фото:

Во Владивостоке на улице Басаргина появился мурал с изображением президента России Владимира Путина и амурского тигра. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Открытие арт-объекта запланировано на 27 августа. Мурал приурочен к X Восточному экономическому форуму, который пройдет в городе с 3 по 6 сентября.

"Мурал с изображением Владимира Путина и тигра появился на улице Басаргина во Владивостоке к ВЭФ", — пишет ТАСС со ссылкой на администрацию. Там также уточнили, что новый арт-объект будет посвящен защите дикой природы и станет символическим подарком Владивостоку к X Восточному экономическому форуму.

В центре композиции изображен президент вместе с амурским тигром, который символизирует силу и уникальность российской природы, а также необходимость сохранения редких видов. Открытие мурала состоится 27 августа в 13:00 (06:00 мск).

Проект реализован при поддержке АНО Центр «Амурский тигр». Автор изображения — художник Филипп Дульмаченко из Санкт-Петербурга. По его словам, идея мурала возникла спонтанно. Художник надеется, что работа привлечет внимание к проблеме сохранения амурского тигра и экологии.

