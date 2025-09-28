ФИФА изменит важнейшее правило в футболе

ФИФА планирует изменить правила исполнения пенальти: если вратарь отражает удар с 11-метровой отметки, игра будет возобновляться ударом от ворот. Об этом сообщает немецкая газета Bild. Нововведение может вступить в силу уже со следующего сезона, если получит одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
«Если вратарь отражает пенальти, после этого назначается удар от ворот вне зависимости от дальнейших действий. Это должно повысить справедливость и понятность эпизода», — цитирует Bild представителей ФИФА. В организации подчеркнули, что пока не принято решение о том, как будут трактоваться эпизоды с рикошетом от штанги или перекладины без касания вратаря.
В настоящее время действующие правила разрешают игрокам добивать мяч после отраженного пенальти, если он остался в поле. Прежде чем изменения вступят в силу, поправку должен одобрить IFAB, который единственный обладает полномочиями пересматривать футбольные правила.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.