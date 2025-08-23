Ганчев: ВСУ сдают свои позиции в Харьковской области

На Харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи сдачи позиций украинскими военнослужащими. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — передает слова Ганчева РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские войска подошли к окраинам Купянска в Харьковской области.
Ганчев отмечал, что украинская армия отправила дополнительные резервы и сопротивляется российским подразделениям. В районе города продолжаются активные боевые действия. Российские военные также установили контроль над ключевой трассой снабжения украинских войск и вытеснили их с восточных позиций в районе Соболевки, расположенной к западу от Купянска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.