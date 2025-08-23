Ганчев: ВСУ сдают свои позиции в Харьковской области

ВСУ не выдерживают натиска ВС РФ в Харьковской области
ВСУ не выдерживают натиска ВС РФ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Харьковском направлении зафиксированы многочисленные случаи сдачи позиций украинскими военнослужащими. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сами же ВСУ наводили нашу армию, нашу артиллерию и БПЛА по своим же позициям», — передает слова Ганчева РИА Новости. Ранее он сообщал, что российские войска подошли к окраинам Купянска в Харьковской области.

Ганчев отмечал, что украинская армия отправила дополнительные резервы и сопротивляется российским подразделениям. В районе города продолжаются активные боевые действия. Российские военные также установили контроль над ключевой трассой снабжения украинских войск и вытеснили их с восточных позиций в районе Соболевки, расположенной к западу от Купянска.

