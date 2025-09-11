Михалков стал почетным гражданином Крыма

На заседании Государственного совета Республики Крым было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Республики Крым» сразу двум выдающимся россиянам — кинорежиссеру Никите Михалкову и летчику-космонавту, уроженцу Крыма Василию Циблиеву. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Поздравляю выдающегося кинорежиссера, моего друга Никиту Сергеевича Михалкова и летчика-космонавта Героя России Василия Васильевича Циблиева», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Оба решения были приняты депутатами единогласно.
Аксенов отметил, что Михалков является не только выдающимся режиссером и государственным деятелем, но и настоящим патриотом России. По словам Аксенова, Михалков «своим творчеством, словом и делом отстаивает интересы нашей Родины, традиционные духовные и нравственные ценности». Особое внимание глава республики уделил инициативам Михалкова, в частности, созданию Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост».
Вторым лауреатом звания стал Василий Циблиев — летчик-космонавт, Герой России, уроженец Крыма. По словам Аксенова, Циблиев внес огромный вклад в освоение космического пространства, обеспечение лидерства России в этой сфере и подготовку новых поколений космонавтов. «Его жизнь и деятельность — достойный пример для молодых крымчан», — подчеркнул глава республики.
