Михалков стал почетным гражданином Крыма

Аксенов отметил, что Михалков является настоящим патриотом России Фото:

На заседании Государственного совета Республики Крым было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Республики Крым» сразу двум выдающимся россиянам — кинорежиссеру Никите Михалкову и летчику-космонавту, уроженцу Крыма Василию Циблиеву. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Поздравляю выдающегося кинорежиссера, моего друга Никиту Сергеевича Михалкова и летчика-космонавта Героя России Василия Васильевича Циблиева», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Оба решения были приняты депутатами единогласно.

Аксенов отметил, что Михалков является не только выдающимся режиссером и государственным деятелем, но и настоящим патриотом России. По словам Аксенова, Михалков «своим творчеством, словом и делом отстаивает интересы нашей Родины, традиционные духовные и нравственные ценности». Особое внимание глава республики уделил инициативам Михалкова, в частности, созданию Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост».

Вторым лауреатом звания стал Василий Циблиев — летчик-космонавт, Герой России, уроженец Крыма. По словам Аксенова, Циблиев внес огромный вклад в освоение космического пространства, обеспечение лидерства России в этой сфере и подготовку новых поколений космонавтов. «Его жизнь и деятельность — достойный пример для молодых крымчан», — подчеркнул глава республики.

