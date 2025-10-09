Новый генпрокурор заявил о необходимости особого порядка соблюдения прав участников СВО

Гуцан предложил создать спецотдел для защиты прав участников СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуцан подчеркнул, что обеспечение прав военнослужащих требует особого подхода
Гуцан подчеркнул, что обеспечение прав военнослужащих требует особого подхода Фото:

Генпрокурор РФ Александр Гуцан выступил с инициативой создать в структуре прокуратуры специализированный отдел, который будет заниматься надзором за соблюдением прав участников СВО и их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

«Считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — говорится в сообщении. Гуцан подчеркнул, что обеспечение прав и социальных гарантий военнослужащих, а также членов их семей, требует особого, предметного подхода.

С 10 октября в РФ начинает действовать обновленная законодательная норма, предусматривающая упрощение порядка присвоения воинских званий добровольцам, участвующим в СВО. Информацию об этом распространила пресс-служба Госдумы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан выступил с инициативой создать в структуре прокуратуры специализированный отдел, который будет заниматься надзором за соблюдением прав участников СВО и их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры. «Считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — говорится в сообщении. Гуцан подчеркнул, что обеспечение прав и социальных гарантий военнослужащих, а также членов их семей, требует особого, предметного подхода. С 10 октября в РФ начинает действовать обновленная законодательная норма, предусматривающая упрощение порядка присвоения воинских званий добровольцам, участвующим в СВО. Информацию об этом распространила пресс-служба Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...