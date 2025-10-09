Новый генпрокурор заявил о необходимости особого порядка соблюдения прав участников СВО

Генпрокурор РФ Александр Гуцан выступил с инициативой создать в структуре прокуратуры специализированный отдел, который будет заниматься надзором за соблюдением прав участников СВО и их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.
«Считаю необходимым образование в структуре 7 Главного управления специализированного отдела по надзору за соблюдением прав участников СВО и членов их семей», — говорится в сообщении. Гуцан подчеркнул, что обеспечение прав и социальных гарантий военнослужащих, а также членов их семей, требует особого, предметного подхода.
С 10 октября в РФ начинает действовать обновленная законодательная норма, предусматривающая упрощение порядка присвоения воинских званий добровольцам, участвующим в СВО. Информацию об этом распространила пресс-служба Госдумы.
