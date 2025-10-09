Путин и Рахмон обсудили Украину в ходе переговоров в Душанбе

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг Украины в ходе двусторонних переговоров, прошедших 9 октября в Душанбе. О содержании встречи сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала». По его словам, украинский вопрос был одним из пунктов повестки лидеров двух стран.
«Обсуждался украинский вопрос», — заявил Юрий Ушаков в прямом эфире федерального телеканала. Представитель Кремля подчеркнул, что президенты подробно обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, уделив особое внимание ситуации в Украине.
В ходе встречи президенты также затронули темы региональной безопасности и сотрудничества в рамках международных организаций. По данным пресс-службы Кремля, стороны подтвердили приверженность развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Таджикистаном. Переговоры прошли на фоне роста напряженности в регионе и сохраняющейся актуальности украинской повестки для внешней политики России.
