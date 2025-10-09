Путин и Рахмон обсудили Украину в ходе переговоров в Душанбе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Рахмон обсудили Украину
Путин и Рахмон обсудили Украину Фото:
новость из сюжета
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг Украины в ходе двусторонних переговоров, прошедших 9 октября в Душанбе. О содержании встречи сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала». По его словам, украинский вопрос был одним из пунктов повестки лидеров двух стран.

«Обсуждался украинский вопрос», — заявил Юрий Ушаков в прямом эфире федерального телеканала. Представитель Кремля подчеркнул, что президенты подробно обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, уделив особое внимание ситуации в Украине.

В ходе встречи президенты также затронули темы региональной безопасности и сотрудничества в рамках международных организаций. По данным пресс-службы Кремля, стороны подтвердили приверженность развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Таджикистаном. Переговоры прошли на фоне роста напряженности в регионе и сохраняющейся актуальности украинской повестки для внешней политики России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию вокруг Украины в ходе двусторонних переговоров, прошедших 9 октября в Душанбе. О содержании встречи сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире «Первого канала». По его словам, украинский вопрос был одним из пунктов повестки лидеров двух стран. «Обсуждался украинский вопрос», — заявил Юрий Ушаков в прямом эфире федерального телеканала. Представитель Кремля подчеркнул, что президенты подробно обменялись мнениями по актуальным международным вопросам, уделив особое внимание ситуации в Украине. В ходе встречи президенты также затронули темы региональной безопасности и сотрудничества в рамках международных организаций. По данным пресс-службы Кремля, стороны подтвердили приверженность развитию стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Таджикистаном. Переговоры прошли на фоне роста напряженности в регионе и сохраняющейся актуальности украинской повестки для внешней политики России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...