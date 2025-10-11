Что можно и нельзя делать 12 октября: народные поверья и советы предков

В православной традиции 12 октября посвящено памяти преподобного Феофана Милостивого — святого, прославившегося своей добротой, щедростью и заботой о нуждающихся. В народе этот день называли Феофановым или Днем охотника: мужчины отправлялись за зайцем, а женщины занимались добрыми делами и помогали бедным. Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
Народные традиции и обряды 12 октября
12 октября на Руси отмечали день преподобного Феофана Милостивого — святого, прославившегося своей добротой и щедростью. Он всю жизнь помогал бедным, кормил и укрывал странников, за что и получил прозвище «Милостивый». После смерти тело святого источало благоухание, а люди верили, что молитва к нему помогает обрести душевный покой и исцеление от недугов.
Этот день также называли Феофановым днем или днем охотника. Мужчины отправлялись в лес за зайцем: по поверью, если добыча удавалась — весь год будет счастливым и успешным. После охоты устраивали застолье, делились добычей с соседями и нуждающимися.
В некоторых регионах Руси 12 октября отмечали Покровскую родительскую субботу — день поминовения усопших. Люди шли в церковь, ставили свечи за души родных, посещали кладбища и наводили порядок на могилах. Вечером собирались семьями, вспоминали ушедших и благодарили Бога за прожитый день.
Народные приметы 12 октября
Наши предки верили, что в день Феофана Милостивого природа особенно откровенна и подсказывает, какой будет зима и грядущий год. Поэтому внимательно следили за поведением животных, погодой и мелочами, видя в них знаки судьбы.
Приметы погоды:
- Синицы кричат у домов — к похолоданию.
- Яркие звезды ночью — день будет холодным, но ясным.
- Ветер с юга — к потеплению, с севера — к первым снегам.
- Курицы не выходят из курятника — к дождю или снегу.
- Если пошел дождь — осень будет мокрой, а зима поздней.
- Восточный ветер — к холодной зиме.
- Поздние грибы — к долгой осени.
- Гром 12 октября — зима будет бесснежной.
Домашние и бытовые приметы:
- Соль в солонке отсырела — к добрым слезам и очищению души.
- Зазвенела посуда — ждите доброго гостя.
- Паук сплел паутину у окна — к защите от бед.
- Увидели утром ворону — скоро примете мудрое решение.
- Приснился хлеб — к достатку и удаче.
- В доме запахло медом или цветами без причины — рядом душа близкого, нужно помолиться.
Что можно делать 12 октября
Этот день считался временем добрых дел, молитв и внутреннего покоя. Считалось, что все хорошее, сделанное 12 октября, возвращается сторицей, а помощь нуждающемуся приносит особое благословение.
- Помогать нуждающимся — это главный смысл дня Феофана Милостивого. Любой добрый поступок, даже слово поддержки, принесет удачу и спокойствие.
- Посетить храм — помолиться за живых и усопших.
- Отдать что-то теплое: шарф, варежки, пальто. Считалось, что «укрывший другого — сам будет под покровом Бога».
- Незамужним девушкам рекомендовалось попросить у подруг соль и рассыпать ее у входа крестом — на скорую встречу с суженым.
- Отправиться в путь или на охоту — дорога и охота в этот день обещали удачу.
- Устроить тихий семейный вечер — без телевизора и шумных разговоров, вспоминая родителей и делясь добрыми историями.
Чего нельзя делать 12 октября
С днем Феофана Милостивого связывали множество запретов — считалось, что любое неосторожное действие может обернуться неудачей или потерей. Особенно важно было избегать ссор, суеты и неразумных трат.
- Не поднимать найденные деньги — это к потере достатка и дому.
- Не давать и не брать взаймы — можно «отдать» свое счастье.
- Не тратить крупные суммы и не покупать ненужное — к убыткам.
- Не устраивать свиданий, помолвок и свадеб — к разочарованию в любви.
- Не работать с острыми предметами (ножи, иглы, ножницы) — есть риск пораниться, а раны долго не заживут.
- Не ругаться и не обижаться — ссора, начавшаяся в этот день, может затянуться надолго.
- Не злоупотреблять алкоголем — пьянство притянет беду и ссоры.
- Не раскрывать свои планы и мечты — сказанное вслух может не исполниться.
- Не проходить мимо просящего — отказ в милостыне лишает Божьего благословения.
