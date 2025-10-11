Что можно и нельзя делать 12 октября: народные поверья и советы предков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По традиции охотники отправлялись за зайцем 12 октября
По традиции охотники отправлялись за зайцем 12 октября Фото:

В православной традиции 12 октября посвящено памяти преподобного Феофана Милостивого — святого, прославившегося своей добротой, щедростью и заботой о нуждающихся. В народе этот день называли Феофановым или Днем охотника: мужчины отправлялись за зайцем, а женщины занимались добрыми делами и помогали бедным. Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.

Народные традиции и обряды 12 октября

12 октября на Руси отмечали день преподобного Феофана Милостивого — святого, прославившегося своей добротой и щедростью. Он всю жизнь помогал бедным, кормил и укрывал странников, за что и получил прозвище «Милостивый». После смерти тело святого источало благоухание, а люди верили, что молитва к нему помогает обрести душевный покой и исцеление от недугов.

Этот день также называли Феофановым днем или днем охотника. Мужчины отправлялись в лес за зайцем: по поверью, если добыча удавалась — весь год будет счастливым и успешным. После охоты устраивали застолье, делились добычей с соседями и нуждающимися.

В некоторых регионах Руси 12 октября отмечали Покровскую родительскую субботу — день поминовения усопших. Люди шли в церковь, ставили свечи за души родных, посещали кладбища и наводили порядок на могилах. Вечером собирались семьями, вспоминали ушедших и благодарили Бога за прожитый день.

Народные приметы 12 октября

Наши предки верили, что в день Феофана Милостивого природа особенно откровенна и подсказывает, какой будет зима и грядущий год. Поэтому внимательно следили за поведением животных, погодой и мелочами, видя в них знаки судьбы.

Приметы погоды:

  • Синицы кричат у домов — к похолоданию.
  • Яркие звезды ночью — день будет холодным, но ясным.
  • Ветер с юга — к потеплению, с севера — к первым снегам.
  • Курицы не выходят из курятника — к дождю или снегу.
  • Если пошел дождь — осень будет мокрой, а зима поздней.
  • Восточный ветер — к холодной зиме.
  • Поздние грибы — к долгой осени.
  • Гром 12 октября — зима будет бесснежной.

Домашние и бытовые приметы:

  • Соль в солонке отсырела — к добрым слезам и очищению души.
  • Зазвенела посуда — ждите доброго гостя.
  • Паук сплел паутину у окна — к защите от бед.
  • Увидели утром ворону — скоро примете мудрое решение.
  • Приснился хлеб — к достатку и удаче.
  • В доме запахло медом или цветами без причины — рядом душа близкого, нужно помолиться.

Что можно делать 12 октября

Этот день считался временем добрых дел, молитв и внутреннего покоя. Считалось, что все хорошее, сделанное 12 октября, возвращается сторицей, а помощь нуждающемуся приносит особое благословение.

  • Помогать нуждающимся — это главный смысл дня Феофана Милостивого. Любой добрый поступок, даже слово поддержки, принесет удачу и спокойствие.
  • Посетить храм — помолиться за живых и усопших.
  • Отдать что-то теплое: шарф, варежки, пальто. Считалось, что «укрывший другого — сам будет под покровом Бога».
  • Незамужним девушкам рекомендовалось попросить у подруг соль и рассыпать ее у входа крестом — на скорую встречу с суженым.
  • Отправиться в путь или на охоту — дорога и охота в этот день обещали удачу.
  • Устроить тихий семейный вечер — без телевизора и шумных разговоров, вспоминая родителей и делясь добрыми историями.

Чего нельзя делать 12 октября

С днем Феофана Милостивого связывали множество запретов — считалось, что любое неосторожное действие может обернуться неудачей или потерей. Особенно важно было избегать ссор, суеты и неразумных трат.

  • Не поднимать найденные деньги — это к потере достатка и дому.
  • Не давать и не брать взаймы — можно «отдать» свое счастье.
  • Не тратить крупные суммы и не покупать ненужное — к убыткам.
  • Не устраивать свиданий, помолвок и свадеб — к разочарованию в любви.
  • Не работать с острыми предметами (ножи, иглы, ножницы) — есть риск пораниться, а раны долго не заживут.
  • Не ругаться и не обижаться — ссора, начавшаяся в этот день, может затянуться надолго.
  • Не злоупотреблять алкоголем — пьянство притянет беду и ссоры.
  • Не раскрывать свои планы и мечты — сказанное вслух может не исполниться.
  • Не проходить мимо просящего — отказ в милостыне лишает Божьего благословения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В православной традиции 12 октября посвящено памяти преподобного Феофана Милостивого — святого, прославившегося своей добротой, щедростью и заботой о нуждающихся. В народе этот день называли Феофановым или Днем охотника: мужчины отправлялись за зайцем, а женщины занимались добрыми делами и помогали бедным. Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU. Народные традиции и обряды 12 октября 12 октября на Руси отмечали день преподобного Феофана Милостивого — святого, прославившегося своей добротой и щедростью. Он всю жизнь помогал бедным, кормил и укрывал странников, за что и получил прозвище «Милостивый». После смерти тело святого источало благоухание, а люди верили, что молитва к нему помогает обрести душевный покой и исцеление от недугов. Этот день также называли Феофановым днем или днем охотника. Мужчины отправлялись в лес за зайцем: по поверью, если добыча удавалась — весь год будет счастливым и успешным. После охоты устраивали застолье, делились добычей с соседями и нуждающимися. В некоторых регионах Руси 12 октября отмечали Покровскую родительскую субботу — день поминовения усопших. Люди шли в церковь, ставили свечи за души родных, посещали кладбища и наводили порядок на могилах. Вечером собирались семьями, вспоминали ушедших и благодарили Бога за прожитый день. Народные приметы 12 октября Наши предки верили, что в день Феофана Милостивого природа особенно откровенна и подсказывает, какой будет зима и грядущий год. Поэтому внимательно следили за поведением животных, погодой и мелочами, видя в них знаки судьбы. Приметы погоды: Домашние и бытовые приметы: Что можно делать 12 октября Этот день считался временем добрых дел, молитв и внутреннего покоя. Считалось, что все хорошее, сделанное 12 октября, возвращается сторицей, а помощь нуждающемуся приносит особое благословение. Чего нельзя делать 12 октября С днем Феофана Милостивого связывали множество запретов — считалось, что любое неосторожное действие может обернуться неудачей или потерей. Особенно важно было избегать ссор, суеты и неразумных трат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...