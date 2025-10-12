Стрельба произошла в Южной Каролине, есть погибшие

Неизвестный открыл стрельбу в Южной Каролине. Об инциденте сообщает офис шерифа. Стрельба произошла в местном баре. На данный момент известно о четырех погибших и более 20 пострадавших. Раненным оказывается медицинская помощь.

«В баре Южной Каролиной неизвестный открыл огонь», — говорится в заявлении местной полиции. Оно размещено в соцсетях ведомства.

