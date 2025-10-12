Стрельба произошла в Южной Каролине, есть погибшие

Срочная новость
Неизвестный открыл стрельбу в Южной Каролине. Об инциденте сообщает офис шерифа. Стрельба произошла в местном баре. На данный момент известно о четырех погибших и более 20 пострадавших. Раненным оказывается медицинская помощь.
«В баре Южной Каролиной неизвестный открыл огонь», — говорится в заявлении местной полиции. Оно размещено в соцсетях ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!