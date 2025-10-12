Эрдоган напомнил о своем вкладе в урегулирование конфликта на Украине

Дипломатические контакты Турции с Россией и Украиной продолжаются. Они направлены на прекращение конфликта. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами с целью прекращения конфликта и установления мира», — передает слова Эрдогана РИА Новости. Он добавил, что Турция придерживается сбалансированной и справедливой политики. При этом Эрдоган отметил, что усилия по урегулированию пока не принесли желаемых результатов.
Выступая с речью в Трабзоне, Эрдоган выразил обеспокоенность продолжающимся конфликтом на Украине, которое, по его оценке, вызывает тревогу не только в регионе, но и во всем мире. Он также заявил, что, как и в любом конфликте, существуют силы, которые извлекают выгоду из продолжения противостояния, намекнув на деятельность так называемых «торговцев кровью».
